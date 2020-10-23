Игрок Зари о матче с Лестером: Надежда умирает последней, но очень быстро

Защитник, полузащитник " Зари ", латвиец украинского происхождения Андрейс Цыганикс, прокомментировал ТК Футбол поражение в 1-м туре Лиги Европы от английского "Лестера" (0:3) на выезде.

- Для нас большой шаг, мы играем на таком стадионе, в Англии. Это прекрасно. Результат нас не порадовал, но еще остается 5 матчей, можем показывать свой футбол. Надеюсь, будем показывать. В чемпионате у нас удается, все хорошо. Но против такого соперника очень тяжело играть. Высококвалифицированные футболисты. Сложно, но будем стараться.

- Когда выходили на замену какие указания вам дал тренер?

- К тому моменту счет на табло был уже 0:3. Особых установок не было. Просто поддержал, поздравил с дебютом. Моя первая игра в ЛЕ.

- Счет закономерен?

- Думаю, что на свой гол мы тоже наиграли, 100%. Еще в первом тайме были возможности забивать, выходить вперед. К сожалению, нам не удалось, не получилось, не хватило каких-то качеств. Мы сами себе привезли три гола.

Не сказал бы, что мы что-то супер-сверхъестественное сегодня увидели. Но результат на табло и он говорит сам за себя.

- У "Зари" было очень неплохое начало игры. Дает ли это какую-то уверенность, надежду, что "Заря" может играть с такими соперниками, как "Лестер"?

- Надежда умирает последней, но очень быстро. Мы это сегодня увидели. Надеялись весь первый тайм, что у нас хоть что-то получится. Очень достойно начали игру. Но так бывает, когда ты не забиваешь свои моменты, тебе приходится вытаскивать мяч из своей сетки. Что "Лестер" нам и показал.