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Скрипник о поражении от Лестера: Мы не были мальчиками для битья

Лига Европы
(1 голосов)

Потому что не сидели в обороне

Скрипник о поражении от Лестера: Мы не были мальчиками для битья
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги встречи с "Лестером" в 1 туре ЛЕ (0:3) в рамках послематчевой пресс-конференции.

- Поздравляю соперника с победой. Если взять по игре в целом, думаю, что моя команда достойно выступала. Конечно, сказался класс. Но не думаю, что нужно "посыпать голову пеплом" и думать, что мы потеряли то, что нельзя найти.

Впереди пять игр. Ближайшие - две домашние. С португальцами и греками. Это та сила, где мы можем выступать на равных, учитывая то, что играем в родных стенах. Будем надеяться, что пополним очки в турнирной таблице.

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Мы не были мальчиками для битья сегодня. Возможно не удалась целостная игра. До забитого гола мы выглядели прилично. Даже на гол, думаю, наиграли. У нас был хороший момент.

Но это футбол. В нем загадывать не стоит. Еще раз скажу, что все у нас еще впереди. Мы настраиваемся на предстоящие игры.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Виктор Скрипник Лестер Сити
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Источник:
Зоря

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Комментарии (1)
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lui87ivanov (Запорожье)
23.10.2020 в 11:54
Показывать на черное и говорить, что это белое, потому и черно-белые!
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