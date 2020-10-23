Скрипник о поражении от Лестера: Мы не были мальчиками для битья

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник подвел итоги встречи с "Лестером" в 1 туре ЛЕ (0:3) в рамках послематчевой пресс-конференции.

- Поздравляю соперника с победой. Если взять по игре в целом, думаю, что моя команда достойно выступала. Конечно, сказался класс. Но не думаю, что нужно "посыпать голову пеплом" и думать, что мы потеряли то, что нельзя найти.

Впереди пять игр. Ближайшие - две домашние. С португальцами и греками. Это та сила, где мы можем выступать на равных, учитывая то, что играем в родных стенах. Будем надеяться, что пополним очки в турнирной таблице.

Мы не были мальчиками для битья сегодня. Возможно не удалась целостная игра. До забитого гола мы выглядели прилично. Даже на гол, думаю, наиграли. У нас был хороший момент.

Но это футбол. В нем загадывать не стоит. Еще раз скажу, что все у нас еще впереди. Мы настраиваемся на предстоящие игры.