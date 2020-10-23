Оценки игрокам Зари за матч с Лестером: лучшие - Вернидуб и Фаворов

Статистически-аналитические порталы WhoScored и SofaScore определились с оценками за матч 1 тура Лиги Европы Лестер - Заря (3:0).

Так по версии WhoScored средний балл "Лестера" - 7.12, а "Зари" - 6.08.

Самый высокий балл среди игроков украинской команды получил центральный защитник луганчан Виталий Вернидуб (6.9), а самый низкий - Дмитрий Иванисеня (5.0), его ошибка привела к третьему голу англичан.

Несколько щедрее на баллы украинцам был SofaScore: оценка "Лестера" - 7.12, а "Зари" - 6.53.

Самые высокие оценки - у Вернидуба и правого защитника Дениса Фаворов (по 7 баллов), ненамного меньше у форварда Максима Лунева, он выполнил опасный прострел, который мог закончиться голом.

Антигероем у SofaScore стал тот же опорник Иванисеня, правда, в этом случае его балл выше - 5.9.

В обоих порталов героем матча стал Келечи Ихеаначо, от SofaScore он получил 8.9, а от WhoScored - 9.0.