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Оценки игрокам Зари за матч с Лестером: лучшие - Вернидуб и Фаворов

Лига Европы
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Несмотря на болезненное поражение

Оценки игрокам Зари за матч с Лестером: лучшие - Вернидуб и Фаворов
Новина українською

Статистически-аналитические порталы WhoScored и SofaScore определились с оценками за матч 1 тура Лиги Европы Лестер - Заря (3:0).

Так по версии WhoScored средний балл "Лестера" - 7.12, а "Зари" - 6.08.

Самый высокий балл среди игроков украинской команды получил центральный защитник луганчан Виталий Вернидуб (6.9), а самый низкий - Дмитрий Иванисеня (5.0), его ошибка привела к третьему голу англичан.

Несколько щедрее на баллы украинцам был SofaScore: оценка "Лестера" - 7.12, а "Зари" - 6.53.

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Самые высокие оценки - у Вернидуба и правого защитника Дениса Фаворов (по 7 баллов), ненамного меньше у форварда Максима Лунева, он выполнил опасный прострел, который мог закончиться голом.

Антигероем у SofaScore стал тот же опорник Иванисеня, правда, в этом случае его балл выше - 5.9.

В обоих порталов героем матча стал Келечи Ихеаначо, от SofaScore он получил 8.9, а от WhoScored - 9.0.

Оценки игрокам Зари за матч с Лестером: лучшие - Вернидуб и Фаворов - изображение 1
Оценки игрокам Зари за матч с Лестером: лучшие - Вернидуб и Фаворов - изображение 2
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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Лига Европы Денис Фаворов Дмитрий Иванисеня Лестер Сити
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