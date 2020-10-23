Круиз Лестера и ошибки украинцев. Обзор английских СМИ после матча Лестер - Заря

"Лисы" открывают европейскую кампанию стильно, - считают в SkySports. Журналисты одного из ведущих изданий Англии отдают должное своей команде, которая смогла реабилитироваться после двух поражений подряд в АПЛ. Но и про гостей из Украины они не забыли.

"Это была первая встреча между "Лестером" и "Зарей" из Луганска. И украинская команда выдала обнадеживающий старт, когда Владен Юрченко пробил очень опасно, едва не переиграв Каспера Шмейхеля. Затем Шмейхель был вынужден сделать блестящий бросок и ликвидировать выход один в один, чтобы отбить удар Владислава Кабаев. Хороший прострел получился у Максима Лунева на 22-й минуте.

Промахи украинцев обошлись им дорого, так как семь минут спустя Мэддисон был вознагражден за настойчивость в том, чтобы "Лестер" вышел вперед. Барнс был оркестратором, когда он принял передачу Ихеаначо, прежде чем сильно пробить по стойке. Мяч попал к Ихэначо, который не устоял на ногах, но подыграл Мэддисону, тот пробил с близкого расстояния".

SkySports называет man of the match – Харви Барнса, и выделяет у хозяев трех игроков, называя их лидерами команды в этом матче – Ихеаначо, Меддисон и Барнс. По большому счету, именно эта троица и сделала результат для "лис". Выделяются ошибки защитников, игра голкипера Шевченко, которая впрочем, не помогла гостям. Английские журналисты относительно своей команды делают оптимистичные прогнозы, а про перспективы "Зари" деликатно умалчивают.

После вялого старта "Лестер Сити" включился, чтобы комфортно победить "Зарю" из Луганска в первом матче Лиги Европы. Сам матч в Goal.com называют "Круизом". Тем не менее, в своей первой встрече с украинским соперником "Лестеру" пришлось выдержать резкий старт, пережить несколько сложных периодов и только на 29-й минуте команда Брендана Роджерса вышла вперед.

Не оригинальны в Goal.com относительно героев встречи - Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Келечи Ихеаначо, которые и обеспечили "Лестер Сити" удачное начало кампании в Лиге Европы. Одним из решающих факторов в поединке стали ошибки украинцев, довольно простые и примитивные.

"Лестеру" повезло, когда Дмитрий Иванисеня пробил мимо после неудачного выноса Шмейхеля, но затем был похожий удар, зеркальный ответ - когда Барнс перехватил удар Ихеаначо и превосходно положил мяч над Никитой Шевченко. Этот гол и сломил "Зарю". Третий для хозяев гол прибыл на 67-й минуте, тут Иванисеня оказался антигероем, а Ихеаначо стал первым нигерийцем, который ассистировал в двух голах в одном матче Лиги Европы. Он завершил прекрасный индивидуальный поединок блестящим ударом, добавив еще больше лоска итоговому результату.

Интересная и много о чем говорящая статистика матча от ESPN. "Заря" больше владела мячом и больше его контролировала, но всего два удара в створ ворот нанесли луганчане. Всего у команды Скрипника 7 ударов по воротам против 18 у "Лестера". Также, почти одинаковое количество фолов, что намекает на примерно равную борьбу в силовых моментах, но "лисы" более качественно сыграли в решающих моментах.

Журналисты ВВС sport отметили игроков сборной Англии Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, а именно их первые европейские голы. При этом "Лестер" ознаменовал свое возвращение в континентальный турнир комфортной домашней победой. "Лисы" выглядели настроенными на то, чтобы обеспечить футбол достойный Лиги Чемпионов, приступили к своей задаче в соревнованиях второго уровня с энтузиазмом, хотя и после тяжелого старта.

У украинских гостей "Зари" были свои моменты на начальном этапе. Каспер Шмейхель был вынужден серьезно потрудиться и сохранить счет 0:0. Но даже без травмированного Джейми Варди у команды Брендана Роджерса в итоге было хорошее ощутимое преимущество.

ВВС sport не считает большим праздником эту победу, отмечая и подводя итог - английские команды остаются непобежденными против украинских соперников на своей территории в еврокубках (P33 W26 D7).