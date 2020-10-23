(Анти) Герой футбольного дня. Виктор Скрипник

Интересная, конечно, ситуация. "Динамо" и "Шахтер" превосходят "Зарю" по общекомандному классу, по качеству исполнителей, по уровню финансирования. Однако с грандами УПЛ команда Скрипника по крайней мере старается играть на равных. В Лиге Европы же в матче против команды, которая также выше классом, но дает играть, луганчане сдались практически без боя.

Проиграть не стыдно – стыдно проиграть безвольно. Футболисты "Зари" допускали слишком много ошибок в простых ситуациях при защите собственных ворот и в центре поля. А в атаке банально боялись применять дриблинг, идти в обыгрыш один в один, обострять ситуацию разрезными передачами. Чувствовались скованность и страх ошибиться. Что-то похожее на футбол было только в течение первых минут 25-30, да и то у "Зари" получались лишь первые фазы атак, а не целостное наступление.

Скажете, что это нормально? Ведь много молодых футболистов в "Заре", да и матч проходил на поле представителя АПЛ. Однако мешало ли это сыграть смелее, без дрожи в коленках? Отнюдь. Рискнуть мешала психология, на которой в контексте луганской команды акцентировали внимание еще раньше. Тогда, когда "Заря" не захотела даже попытаться забить второй гол в последнем матче УПЛ 2019/20 с "Десной". Когда можно было когтями вырвать из рук "Динамо" путевку в квалификацию Лиги чемпионов, Виктор Скрипник удовлетворился синицей в руках. И, не скрывая этого, радовался.

А если бы "Заря" тогда рискнула? Не факт, что забила бы, но риск в такой пикантной ситуации (добиться исторического результата или потерять стабильность) укрепил бы психологию футболистов. И тогда не было бы избыточного пиетета к таким соперникам как "Лестер".

"Заря" боялась играть в квалификации Лиги Европы? Осознавала, что пройти одного-двух соперников ей будет не под силу? Теперь понятно почему. Потому что коллектив Виктора Скрипника лишен духа победителя. Тогда действительно остается разве что радоваться тому, что молодые футболисты сыграли на поле "Лестера" (как говорил тренера после матча) – не более.

У команды Юрия Вернидуба также не было класса. Финансовое положение тоже не позволяло делать стоимостных приобретений и жить в шоколаде. А футболисты играли в довольно примитивный футбол. Но у той команды был характер. Характер, который стал ее визитной карточкой и сделал ее знаменитой даже несмотря на отсутствие побед. Та команда проигрывала "Юргордену" и "Легии", проигрывала и "Фейеноорду" с МЮ. Но в каждом матче билась из последних сил (3:4 в Роттердаме, 0:1 на "Олд Траффорд"). И не оставляла после себя равнодушия.