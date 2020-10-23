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"Милан продемонстрировал, что является необычной командой". Пиоли – о победе над Селтиком
Стефано на связи
Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал успех в матче 1-го тура группового раунда ЛЕ с шотландским "Селтиком" (3:1). Цитирует наставника "россонери" сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Во втором тайме мы слишком сильно рисковали и немного забыли о своих лучших качествах. "Милан" продемонстрировал, что является необычной командой, ведь после победы в дерби всегда можно заметить отсутствие мотивации. Мы всегда должны стараться побеждать в каждой игре".
"У команды все в порядке, каждый готов помогать коллективу. У клуба отличный сплав молодости и опыта, это помогает развиваться и становиться лучше".
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