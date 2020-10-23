"Милан продемонстрировал, что является необычной командой". Пиоли – о победе над Селтиком

Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал успех в матче 1-го тура группового раунда ЛЕ с шотландским "Селтиком" (3:1). Цитирует наставника "россонери" сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Во втором тайме мы слишком сильно рисковали и немного забыли о своих лучших качествах. "Милан" продемонстрировал, что является необычной командой, ведь после победы в дерби всегда можно заметить отсутствие мотивации. Мы всегда должны стараться побеждать в каждой игре".