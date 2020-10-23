  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Милан продемонстрировал, что является необычной командой". Пиоли – о победе над Селтиком
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Милан продемонстрировал, что является необычной командой". Пиоли – о победе над Селтиком

Лига Европы
(1 голосов)

Стефано на связи

"Милан продемонстрировал, что является необычной командой". Пиоли – о победе над Селтиком
Новина українською

Тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал успех в матче 1-го тура группового раунда ЛЕ с шотландским "Селтиком" (3:1). Цитирует наставника "россонери" сайт Джанлуки Ди Марцио.

Читайте такжеСелтик - Милан 1:3. Видео голов и обзор матча

"Во втором тайме мы слишком сильно рисковали и немного забыли о своих лучших качествах. "Милан" продемонстрировал, что является необычной командой, ведь после победы в дерби всегда можно заметить отсутствие мотивации. Мы всегда должны стараться побеждать в каждой игре".

"У команды все в порядке, каждый готов помогать коллективу. У клуба отличный сплав молодости и опыта, это помогает развиваться и становиться лучше".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Стефано Пиоли Селтик (Глазго) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Di Marzio

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...