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Сергей Чуйченко: Заре не хватает таких поединков, приходится учиться в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Ну и, конечно, проблемы с кадрами стали определяющими

Сергей Чуйченко: Заре не хватает таких поединков, приходится учиться в Лиге Европы
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко проанализировал поражение "Зари" 0:3 в первом матче отборочного этапа Лиги Европы против английского "Лидса".

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"Причина поражения? Класс английских футболистов оказался выше, они к тому же использовали грубые ошибки наших игроков, особенно в обороне. После ухода трех ведущих защитников, на которых была построена оборона, им достойной замены не видно. Такая потеря накануне Лиги Европы сейчас больно бьет по команде. Плюс не играл Абу Ханна, его заменил Цвек, сыгравший мягко говоря, неудачно. И тут всплывает еще одна проблема – скудная скамейка! Только выбывает один, сражу же, возникает не решаемая дилемма, как органично заменить не в ущерб игре.

Если у "Лестера" не играл Варди, то ему нашлась эффективная замена. Впереди играли силовые Мэддисон и техничный креативный Ихеаначо, только была ошибочка с нашей стороны, воплощали их в голы. Хотя первые 30 минут "Заря" выглядела хорошо, старалась играть в свой футбол, создавали моменты. Даже по владению мячом коэффициент у "Зари" был выше, чем у англичан. Кабаев имел прекрасный шанс забить, и сделай он это, то наверняка игра могла бы пойти по другому сценарию. Команда приобрела бы уверенность, и не так бы закончилось все плохо.

Мы не забили, и нас сразу же наказали за ошибки. Особенно при втором мяче, когда "Заря" дала по центру спокойно сквозь группу игроков пройти Барнсу, который и поставил точку. Третий гол забили после грубейшей ошибки Иванисении. Повторюсь: класс, и исполнительское мастерство англичан оказалось на высоком уровне, что во многом предопределило исход матча. "Заре" не хватает таких поединков, как чемпионат Англии, пройти жесткую "мясорубку", биться в каждом матче, где и приобретается характер для таких матчей в еврокубках. Теперь приходится учиться и набираться опыта через матчи Лиги Европы.

Нужно сделать правильные выводы, учесть ошибки и в следующем матче дома с "Брагой" показать, что мы тоже что-то умеем. Доказать самим себе, что это была досадная случайность".

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В статье: Заря (Луганск) Лестер Сити
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Комментарии (7)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.10.2020 в 13:19
Игра с Лестером показатель, что в клубе что-то "сломалось" в конце прошлого сезона... Причины никто из клуба не скажет. Может по-этому такая игра в этом сезоне...
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Hugo64 (PARIS)
23.10.2020 в 14:17
сломалось то что Скрипнику поообещали в ДНЕПРЕтипа1 много денег -а его просто не отпустили без отступных-вот ОН и забил на всё--типа создает видимость и ВСЁ-ВОПРОС а почему Он не остался в прибалтике- там вроде и чемпионами стали ?
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.10.2020 в 14:45
т.е. виноват Скрипник, который подписал контракт не читая его???
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Зореслав (Киев)
23.10.2020 в 13:08
И эту команду хотели видеть вместо Динамо в ЛЧ ?
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+1
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Hugo64 (PARIS)
23.10.2020 в 14:15
по прошлому году ДА-теперь конечно НЕТ-
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Леонід Скачков (Рівне)
23.10.2020 в 12:56
Це була не Зоря! Не могла Зоря так безвольно програвати! Де поділись мужики? Скрипник,до тебе питання!
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Fata Morgana (Запорожье)
23.10.2020 в 14:08
Мужик упал - мужик поднялся! Вот с Брагой и поглядим "мужики" они или только тень от них и осталась!
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