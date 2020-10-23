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Тренер Лестера подытожил победу над луганской Зарей
Положительное и выводы из негативного
Коуч английского "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал победу в 1-м туре Лиги Европы дома над украинской "
Хорошая победа. Приятно заработать очки и сыграть на ноль. Нам пришлось поработать. Есть моменты, которые нужно улучшить.
Когда у соперника был мяч, он создавал возможности, но мы закрыли игру во втором тайме.
Игроки заслуживают большого уважения. Но они могут быть лучше, нам нужно больше движения в атаке, чтобы создавать больше моментов, цитирует тренера сайт УЕФА.
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Hugo64 (PARIS)
23.10.2020 в 14:13
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