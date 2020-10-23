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Тренер Лестера подытожил победу над луганской Зарей

Лига Европы
(1 голосов)

Положительное и выводы из негативного

Тренер Лестера подытожил победу над луганской Зарей
Новина українською

Коуч английского "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал победу в 1-м туре Лиги Европы дома над украинской "Зарей" (3:0).

Хорошая победа. Приятно заработать очки и сыграть на ноль. Нам пришлось поработать. Есть моменты, которые нужно улучшить.

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Когда у соперника был мяч, он создавал возможности, но мы закрыли игру во втором тайме.

Игроки заслуживают большого уважения. Но они могут быть лучше, нам нужно больше движения в атаке, чтобы создавать больше моментов, цитирует тренера сайт УЕФА.

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В статье: Заря (Луганск) Брендан Роджерс Лига Европы Лестер Сити
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
23.10.2020 в 14:13
два гола себе привезли а третий с третьем воообще смех да и только- а то что кабаев и иванисеня не смогли 10000% забить ТАК ЭТО ИХ УРОВЕНЬ
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