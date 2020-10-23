Тренер Лестера подытожил победу над луганской Зарей

Коуч английского "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал победу в 1-м туре Лиги Европы дома над украинской " Зарей " (3:0).

Хорошая победа. Приятно заработать очки и сыграть на ноль. Нам пришлось поработать. Есть моменты, которые нужно улучшить.

Когда у соперника был мяч, он создавал возможности, но мы закрыли игру во втором тайме.

Игроки заслуживают большого уважения. Но они могут быть лучше, нам нужно больше движения в атаке, чтобы создавать больше моментов, цитирует тренера сайт УЕФА.