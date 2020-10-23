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Заря переиграла Лестер во владении мячом и по количеству передач

Лига Европы
(2 голосов)

А англичане были существенно лучше в отборе

Заря переиграла Лестер во владении мячом и по количеству передач
Новина українською

Луганская "Заря" на выезде проиграла в 1 туре группового этапа Лиги Европы английском Лестеру со счетом 0:3.

По статистике луганчане уступили англичанам по количеству ударов (17 - 7) и по ударам в створ ворот (5 - 2), заблокированными ударами (5 - 2).

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При этом "Заря" превзошла англичан по контролю мяча (54% - 46%), количеством ремней (517 - 445) и точностью передач (85% - 84%).

Лестер был существенно лучше чем "Заря" в защитных действиях - отборах, подборах и перехватах (всего 47 против 39).

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Лестер Сити
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Источник:
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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
23.10.2020 в 15:10
Заря переиграла, раздавила, просто уничтожила Лестер, деклассировав его по передачам и владению мячом! Жаль конечно, что победителя определяют по количеству забитых мячей, но надеемся что это только ПОКА!! Может быть в будущем грядут перемены и уж тогда-то грозному Лестеру не несдобровать!
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.10.2020 в 15:02
При этом "Заря" превзошла англичан по контролю мяча (54% - 46%), количеством ремней (517 - 445) и точностью передач (85% - 84%). .... Скрипник ремнем наказал своих футболистов 517 раз !!! Маловато
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