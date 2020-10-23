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Заря переиграла Лестер во владении мячом и по количеству передач
А англичане были существенно лучше в отборе
Луганская "
По статистике луганчане уступили англичанам по количеству ударов (17 - 7) и по ударам в створ ворот (5 - 2), заблокированными ударами (5 - 2).
При этом "Заря" превзошла англичан по контролю мяча (54% - 46%), количеством ремней (517 - 445) и точностью передач (85% - 84%).
Лестер был существенно лучше чем "Заря" в защитных действиях - отборах, подборах и перехватах (всего 47 против 39).
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Источник:УЄФА
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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
23.10.2020 в 15:10
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.10.2020 в 15:02
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