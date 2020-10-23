Заря переиграла Лестер во владении мячом и по количеству передач

Луганская " Заря " на выезде проиграла в 1 туре группового этапа Лиги Европы английском Лестеру со счетом 0:3.

По статистике луганчане уступили англичанам по количеству ударов (17 - 7) и по ударам в створ ворот (5 - 2), заблокированными ударами (5 - 2).

При этом "Заря" превзошла англичан по контролю мяча (54% - 46%), количеством ремней (517 - 445) и точностью передач (85% - 84%).

Лестер был существенно лучше чем "Заря" в защитных действиях - отборах, подборах и перехватах (всего 47 против 39).