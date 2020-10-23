Скрипник о матче с Лестером: Играли на результат. Результата нет - значит, проиграли по делу

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал, что же не сработало в плане на игру Лиги Европы с "Лестером" (0:3)

- Вы всегда очень реалистично оцениваете ситуацию после игр. Скажите честно: был ли у "Зари" шанс зацепиться за ничью?

- Почему бы и не зацепиться? Мы хотели играть подальше от своих ворот и прессинговать соперника впереди, что сначала у нас получалось. Но ещё раз скажу, что по индивидуальному классу игра получилась у нас не совсем целостно. Сейчас можно сказать, что тяжело играть было против такой команды и рассчитывать на победу. Играли на результат. Результата нет. Значит, проиграли по делу.

- Перед матчем вы говорили, что выбрали состав под контратаки, но в итоге "Заря" больше владела мячом. Что не сработало в вашем плане?

- Гол не забили. Возможно могло бы быть по-другому, используя мы наш шанс. У нас в середине первого тайма была некоторая сумятица в рядах соперника и уверенности было больше. А так возрастает цена ошибки. Пропустили гол, надломились. Потом пошёл гол в раздевалку. Мы старались во втором тайме, играли. Владение мячом – это хорошо, но не забили. А соперник забил. Мы проиграли.