УЕФА не допустил украинского арбитра к судейству матча Лиги Европы. Тест на COVID дал положительный результат

Во вторник, 20-го октября, официальный сайт УАФ сообщил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко получила назначение на поединок группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" - "Сивасспор". Помогать Бойко должны были ассистенты Семен Шлончак и Виктор Матяж. Четвертым арбитром назначили Виталия Романова.

Однако в итоге поединок в Испании судил поляк Павел Рачковски, а помогали ему ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик также из Польши. Из Украины в бригаде оказался лишь Виталий Романов как четвертый арбитр.

Как стало известно UA-Футбол, Сергея Бойко не допустили к судейству из-за положительного результат теста на COVID-19. У Шлончака и Матяжа тесты оказались отрицательными, однако их также отстранили. Оставили только Виталия Романова.

Матч между "Вильярреалом" и "Сивасспором" в итоге завершился со счетом 5:3 в пользу испанской команды. Добавим также, что Виталий Романов судил матч 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Ворсклой" (1:1), а одним из ассистентов был Семен Шлончак. Также Романов будет арбитром ВАР в матче между "Зарей" и "Рухом". Виктор Матяж назначен ассистентом на матч 7-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией". Сергей Бойко назначения на текущий тур не получил.