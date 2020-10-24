  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. УЕФА не допустил украинского арбитра к судейству матча Лиги Европы. Тест на COVID дал положительный результат
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА не допустил украинского арбитра к судейству матча Лиги Европы. Тест на COVID дал положительный результат

Лига Европы
(1 голосов)

Замену пришлось проводить в спешном порядке

УЕФА не допустил украинского арбитра к судейству матча Лиги Европы. Тест на COVID дал положительный результат
UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 20-го октября, официальный сайт УАФ сообщил о том, что украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко получила назначение на поединок группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" - "Сивасспор". Помогать Бойко должны были ассистенты Семен Шлончак и Виктор Матяж. Четвертым арбитром назначили Виталия Романова.

УЕФА не допустил украинского арбитра к судейству матча Лиги Европы. Тест на COVID дал положительный результат - изображение 1

Однако в итоге поединок в Испании судил поляк Павел Рачковски, а помогали ему ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик также из Польши. Из Украины в бригаде оказался лишь Виталий Романов как четвертый арбитр.

УЕФА не допустил украинского арбитра к судейству матча Лиги Европы. Тест на COVID дал положительный результат - изображение 2

Как стало известно UA-Футбол, Сергея Бойко не допустили к судейству из-за положительного результат теста на COVID-19. У Шлончака и Матяжа тесты оказались отрицательными, однако их также отстранили. Оставили только Виталия Романова.

Матч между "Вильярреалом" и "Сивасспором" в итоге завершился со счетом 5:3 в пользу испанской команды. Добавим также, что Виталий Романов судил матч 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Ворсклой" (1:1), а одним из ассистентов был Семен Шлончак. Также Романов будет арбитром ВАР в матче между "Зарей" и "Рухом". Виктор Матяж назначен ассистентом на матч 7-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией". Сергей Бойко назначения на текущий тур не получил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Семён Шлончак Сергей Бойко Лига Европы Вильярреал Сивасспор (Сивас)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...