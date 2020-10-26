Заря начала реализацию билетов на домашний матч с Брагой. Стоимость - 300 и 500 гривен

" Заря " официально объявила о старте продаж билетов на первый домашний матч клуба в групповом этапе Лиги Европы против "Браги".

Министерство охраны здоровья разрешило проведение матча со зрителями в количестве 15% от вместимости стадиона.

Стоят билеты на матч 300 и 500 гривен. Купить билеты можно на сайте musin.zp.ua.

Клуб отмечает, что все билеты будут именными, а при входе на стадион болельщики должны будут пройти температурный скрининг.

Напомним, что матч состоится в четверг 29 октября на "Славутич-Арене" в Запорожье и начнется в 19:55.