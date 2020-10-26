  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Заря начала реализацию билетов на домашний матч с Брагой. Стоимость - 300 и 500 гривен
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря начала реализацию билетов на домашний матч с Брагой. Стоимость - 300 и 500 гривен

Лига Европы
(1 голосов)

МОЗ разрешила допуск болельщиков на этот матч

Заря начала реализацию билетов на домашний матч с Брагой. Стоимость - 300 и 500 гривен
Новина українською

"Заря" официально объявила о старте продаж билетов на первый домашний матч клуба в групповом этапе Лиги Европы против "Браги".

Министерство охраны здоровья разрешило проведение матча со зрителями в количестве 15% от вместимости стадиона.

Стоят билеты на матч 300 и 500 гривен. Купить билеты можно на сайте musin.zp.ua.

Клуб отмечает, что все билеты будут именными, а при входе на стадион болельщики должны будут пройти температурный скрининг.

Напомним, что матч состоится в четверг 29 октября на "Славутич-Арене" в Запорожье и начнется в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Брага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...