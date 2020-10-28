Заря – Брага. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и португальской "Брагой".

Подопечные Скрипника покинули Англию с пустыми карманами – "Лестер" на "Кинг Пауэр" почти не оставил шансов украинской команде, сыграв резервным составом лишь с вкраплениями футболистов основы.

Теперь "Заре" предстоит встреча с коллективом, с которым она уже играла ранее (третий квалификационный раунд ЛЕ, август 2018 года). Тогда в противостоянии из двух матчей (1:1, 2:2) успех праздновали луганчане, однако сейчас результативных мировых может быть недостаточно. Готова ли "Заря" мобильно работать в атаке? Сделает ли вывод оборона команды? В чем сила португальцев? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 октября – в 19:50 по киевскому времени.