Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря – Брага. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и португальской "Брагой".
Подопечные Скрипника покинули Англию с пустыми карманами – "Лестер" на "Кинг Пауэр" почти не оставил шансов украинской команде, сыграв резервным составом лишь с вкраплениями футболистов основы.
Теперь "Заре" предстоит встреча с коллективом, с которым она уже играла ранее (третий квалификационный раунд ЛЕ, август 2018 года). Тогда в противостоянии из двух матчей (1:1, 2:2) успех праздновали луганчане, однако сейчас результативных мировых может быть недостаточно. Готова ли "Заря" мобильно работать в атаке? Сделает ли вывод оборона команды? В чем сила португальцев? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 29 октября – в 19:50 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Эшли Янг увидел лишь один положительный момент в матче с Шахтером
- Шахтер чудом сдержал Интер, а Барса осталась без президента. Главные новости за 27 октября
- Марсель - Ман Сити 0:3. Зинченко пока слаб, но партнеры на высоте
- Заря начала реализацию билетов на домашний матч с Брагой. Стоимость - 300 и 500 гривен
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше