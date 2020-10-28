Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Если в матче с "Лестером", еще и на поле английского клуба, у "Зари" было немного шансов зацепиться за приемлемый результат, то в родных стенах в игре с "Брагой" необходимо брать очки. Луганчане на выходных одержали победу в чемпионате Украины (4:0 над "Рухом") и теперь к матчу Лиги Европы подходят в хорошем настроении.

"Брага" с уверенной домашней победы над АЕКом начала групповой этап ЛЕ – 3:0, однако в Украине португальцам уж точно придется сложнее. От команды Скрипника мы ждем проявления характера и умений, чтобы "Заря", наконец, заявила о себе в Европе.

Лига Европы. Группа G. Второй тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)

Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)

Заря 19:55 Брага

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:55.

Поединок в прямом эфире покажут: