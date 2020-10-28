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Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 29.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на "Славутич-Арене"
Если в матче с "Лестером", еще и на поле английского клуба, у "Зари" было немного шансов зацепиться за приемлемый результат, то в родных стенах в игре с "Брагой" необходимо брать очки. Луганчане на выходных одержали победу в чемпионате Украины (4:0 над "Рухом") и теперь к матчу Лиги Европы подходят в хорошем настроении.
"Брага" с уверенной домашней победы над АЕКом начала групповой этап ЛЕ – 3:0, однако в Украине португальцам уж точно придется сложнее. От команды Скрипника мы ждем проявления характера и умений, чтобы "Заря", наконец, заявила о себе в Европе.
Лига Европы. Группа G. Второй тур
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
Заря 19:55 Брага
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:55.
Поединок в прямом эфире покажут:
- Португалия - Sport TV LIVE, Sport TV1
- Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App
- Италия - Sky Sport 257, SKY Go Italia
- Германия - DAZN
- Польша - IPLA
- Испания - Movistar+
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - Viaplay Sweden
- Египет - beIN Sports HD 4
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - ESPN Play Norte
- Канада - DAZN
- США - TUDN.com, TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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