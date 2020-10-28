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Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лига Европы
(1 голосов)

Где 29.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на "Славутич-Арене"

Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Новина українською

Если в матче с "Лестером", еще и на поле английского клуба, у "Зари" было немного шансов зацепиться за приемлемый результат, то в родных стенах в игре с "Брагой" необходимо брать очки. Луганчане на выходных одержали победу в чемпионате Украины (4:0 над "Рухом") и теперь к матчу Лиги Европы подходят в хорошем настроении.

"Брага" с уверенной домашней победы над АЕКом начала групповой этап ЛЕ – 3:0, однако в Украине португальцам уж точно придется сложнее. От команды Скрипника мы ждем проявления характера и умений, чтобы "Заря", наконец, заявила о себе в Европе.

Лига Европы. Группа G. Второй тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)

Заря 19:55 Брага

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:55.

Поединок в прямом эфире покажут:

  • Португалия - Sport TV LIVE, Sport TV1
  • Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App
  • Италия - Sky Sport 257, SKY Go Italia
  • Германия - DAZN
  • Польша - IPLA
  • Испания - Movistar+
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - Viaplay Sweden
  • Египет - beIN Sports HD 4
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - ESPN Play Norte
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN.com, TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Заря (Луганск) Брага
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