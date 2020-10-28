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Юрченко: В матче с Брагой нужно показать свои лучшие качества, свой футбол
Заря готовится к матчу с Брагой
Полузащитник "
- Как настроение в команде?
- Настроение хорошее, благодаря победе в прошлом матче. Готовимся к следующей игры. Всё отлично.
- Хорошо ли вы изучили соперника? Расскажите, чем сильна "Брага", по вашему мнению, какие проблемы придётся решать на месте?
- Мы смотрели несколько игр "Браги", хорошая команда играет практически одним составом. Но в основном мы смотрим на свою игру. Нам нужно показать свои лучшие качества, свой футбол и не дать сыграть сопернику так как они хотят.
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