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Юрченко: В матче с Брагой нужно показать свои лучшие качества, свой футбол

Лига Европы
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Заря готовится к матчу с Брагой

Юрченко: В матче с Брагой нужно показать свои лучшие качества, свой футбол
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко дал короткий комментарий перед матчем 2-го тура группового раунда Лиги Европы с "Брагой", который состоится в четверг 29 октября.

- Как настроение в команде?

- Настроение хорошее, благодаря победе в прошлом матче. Готовимся к следующей игры. Всё отлично.

- Хорошо ли вы изучили соперника? Расскажите, чем сильна "Брага", по вашему мнению, какие проблемы придётся решать на месте?

- Мы смотрели несколько игр "Браги", хорошая команда играет практически одним составом. Но в основном мы смотрим на свою игру. Нам нужно показать свои лучшие качества, свой футбол и не дать сыграть сопернику так как они хотят.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Юрченко Брага
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Источник:
ФК Заря

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