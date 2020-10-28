Юрченко: В матче с Брагой нужно показать свои лучшие качества, свой футбол

Полузащитник " Зари " Владлен Юрченко дал короткий комментарий перед матчем 2-го тура группового раунда Лиги Европы с "Брагой", который состоится в четверг 29 октября.

- Как настроение в команде?

- Настроение хорошее, благодаря победе в прошлом матче. Готовимся к следующей игры. Всё отлично.

- Хорошо ли вы изучили соперника? Расскажите, чем сильна "Брага", по вашему мнению, какие проблемы придётся решать на месте?

- Мы смотрели несколько игр "Браги", хорошая команда играет практически одним составом. Но в основном мы смотрим на свою игру. Нам нужно показать свои лучшие качества, свой футбол и не дать сыграть сопернику так как они хотят.