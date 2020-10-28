Тренер Браги Карвальял: В Португалии о Заре мало говорят, но это очень компетентная команда

Главный тренер португальской "Браги" Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от матча 2-го утра группового раунда Лиги Европы с "Зарей".

"Из очень поверхностного анализа, который я сделал при жеребьевке, я сказал, что это один из соперников, о котором в Португалии мало говорят, но эта команда очень компетентна. Как и у всех команд в мире, у нее есть сильные и слабые стороны. Мы хорошо изучили соперника и будем стараться преодолевать трудности, которые нам создаст "Заря". Мы должны сделать все возможное для достижения результата.

Мы не хотим менять схему своей игры. Мы знаем, что в чемпионате Украины "Заря" после "Шахтера" была командой с наибольшим владением мячом. Это будет противостояние двух похожих команд, так что игра обещает быть интересной.

Травмы? Гайтан восстановился и прилетел с нами. Есть сомнения по Шеттину и Галено, но окончательное решение я приму в день матча", - сказал Карвальял.