Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште

Ничью спокойно восприняли венгерские СМИ, но сама игра вызвала много эмоций и волнений. Сам сценарий игры и второй тайм в исполнении команды Реброва дали поводы для комплиментов в адрес украинского специалиста. Не забыли венгерские журналисты и про "Динамо" Киев.

Одно из ведущих изданий Венгрии NemzetiSport сделал акцент на знакомстве Реброва и Луческу. Тренер "Ференцвароша" приветствовал своего старшего румынского коллегу сердечными объятиями в манере добрых приятелей, тренеры похлопали друг друга по спине. Мысли Реброва на этот раз угадать было непросто. Нгуен, Сигер, Зубков и Исаэл находились на линии атаки, а такие футболисты, как Боли или Лайдуни, не попали в стартовый состав. Но вскоре стало очевидно, что Сергей Ребров не бросал слов на ветер, когда обещал, что попытается сыграть в свой футбол на домашнем поле - хозяева агрессивно атаковали в дебюте.

Киевляне, в соответствии со своей репутацией, с необычайной скоростью перешли от защиты к контратакам, у них было несколько шустрых игроков, которые, передав мяч в одно касание, выбегали в свободные зоны. Тем не менее, долгое время на поле велась равная борьба, ни одна из команд не создала реальных голевых ситуаций, но чувствовалось, что "Динамо" способно внести путаницу в защиту "Ференцвароша".

И все же хозяевам требовалось большая удача, чтобы избежать провалов в обороне. Насколько отличался уровень группы Лиги чемпионов от матчей в квалификации показали киевляне. "Ференцварош" тщетно сопротивлялся и отбивался, как только мяч немного отскакивал от ног игроков хозяев, тут же его подбирал украинец. Свое преимущество в первом тайме "Динамо" воплотило в два гола.

Второй тайм начался, как и следовало ожидать, тем, что киевляне успокаивали игру. Хотя до этого не было жалоб на темп. Но в этот период были моменты, когда все игроки останавливались и смотрели, что делает футболист с мячом. Тот, кто думал, что "FTC" отказался от боя, смирившись с двумя голами, сильно ошибался. Как это уже было несколько раз в прошлом, на этот раз снова взял игру на себя Токмак Нгуен, который до этого почти не был виден, но его вспышка активности вселила надежду. Он забил великолепный мастер-гол, и в то же время "Ференцварош" получил новый импульс.

Вся команда Реброва активизировалась и понеслась вперед в середине второго тайма. Киевская команда еще больше замедлила ход встречи, играя на удержание и в основном в обороне. "Фради" пошел вперед, хорошо появились на замены Боли и Мак, которые имели свои моменты и не случайно Боли сравнял счет в последние мгновения основного времени. Венгерская команда не остановилась и на последних минутах еще Зубков мог забить, выстрелил сильно и чуть неточно. "Ференцварош" добыл первое очко в Лиге Чемпионов!

Ни одна команда, которая пробилась в основную стадию Лиги Чемпионов, не играет плохо, - считают в Вlikk.hu. - Приятно, что "Ференцварош" не исключение. Команда Реброва набрала первое очко в турнире в среду вечером. Поскольку УЕФА также награждает клубы на основе набранных очков, "Фради" уже увеличил количество своих бонусов.

"Фради" без шансов проигрывал 0:2 после первого тайма, но в довольно смелой игре во втором тайме завершил противостояние против киевского "Динамо" вничью - 2:2. Главными героями издание называет авторов голов, а также тренера хозяев, тут без неожиданностей. Хотя порция комплиментов досталась и "Динамо" Киев. Украинский клуб называют – сильным и непредсказуемым, который имеет опыт подобных встреч. Также Вlikk.hu не оставил без внимания финансовую составляющую, ведь "Ференцварош" получит солидную по меркам клуба прибыть за эту ничью.

За полчаса хорошей игры "Фради" набрал одно очко против киевского "Динамо", - так назвали обзор матча журналисты Nepszava. - Чемпион Венгрии хорошо сыграл только последние тридцать минут, но не сдавался ни на мгновение и ​​сравнял счет. Заслуживает уважения воля и характер команды.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров хорошо знаком с соперником, что и сыграло решающую роль, - по мнению издательства. Также Nepszava рассуждает о шансах "орлов" в следующих матчах. Если команда будет играть спокойно, не ошибаться и контролировать встречу как в последние 30 минут противостояния с "Динамо", то обязательно наберет еще очки в этой Лиге Чемпионов.