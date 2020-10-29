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Быстрый пропущенный. Форвард Браги смог забить Заре уже на 4-й минуте

Лига Европы
(1 голосов)

Очень непростое начало

Быстрый пропущенный. Форвард Браги смог забить Заре уже на 4-й минуте
UA-Футбол
Новина українською

Во втором туре Лиги Европы луганская "Заря" принимает "Брагу".

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Уже на 4-й минуте украинский клуб пропустил. Точный удар смог нанести главный бомбардир португальцев - Паулиньо.

Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.

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В статье: Заря (Луганск) Брага
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