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Быстрый пропущенный. Форвард Браги смог забить Заре уже на 4-й минуте
Очень непростое начало
Во втором туре Лиги Европы луганская "Заря" принимает "Брагу".
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Уже на 4-й минуте украинский клуб пропустил. Точный удар смог нанести главный бомбардир португальцев - Паулиньо.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.
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