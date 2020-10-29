Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шикарный гол Гайтана, который удвоил преимущество Браги в игре против Зари. ВИДЕО
Красивый мяч после собственной обрезки
Во втором туре Лиги Европы луганская "Заря" принимает "Брагу".
Читайте такжеЗаря - Брага. Анонс и прогноз на матч
После первого пропущенного, практически сразу Василь во второй раз вынимал мяч из собственных ворот. Герой эпизода Гайтан, который смог нанести шикарный удар в девятку.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Фради выиграл у Динамо одно очко и много миллионов. Обзор венгерских СМИ после матча в Будапеште
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Заря - Брага. Анонс и прогноз на матч
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...