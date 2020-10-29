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Лига Европы. Шпоры позорятся в Бельгии, Златан и Яремчук не забивают пенальти, гол Кайоде

Лига Европы
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Обзор главных событий в играх первого слота Лиги Европы

Лига Европы. Шпоры позорятся в Бельгии, Златан и Яремчук не забивают пенальти, гол Кайоде
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Сегодня проходят игры второго тура второго по статусу международного турнира Старого Света - Лиги Европы. Помимо игр в группе луганской "Зари" параллельно рубились ещё двадцать команд. О них - ниже.

Группа G

"Заря" - "Брага" 1:2
Голы: Иванисеня 90+6 - Паулинью 4, Гайтан 11

Подробнее о матче - здесь.

АЕК - "Лестер" 1:2
Голы: Танкович 49 - Варди 18, Чудхури 39

Подробнее о матче - здесь.

Группа Н

"Милан" - "Спарта" 3:0
Голы: Диас 24, Леау 57, Далот 67

"Лилль" - "Селтик" 2:2
Голы: Челик 67, Иконе 75 - Эльюнусси 28, Эльюнусси 33

Златан в первом тайме не реализовал 11-метровый, но "россонери" и без его голевой помощи отлично справились с задачей. Весёлая заруба получилась в округе Лилль: хозяева к перерыву "горели" 0:2, но во второй половине восстановили паритет.

Группа I

"Карабах" - "Вильярреал" 1:3
Гол: Квабена 78 - Сантос 80, Пако 85, Пако 90+6

"Сивасспор" - "Маккаби" Тель-Авив 1:2
Гол: Кайоде 55 - Битон 68, Перец 75

Оба матча группы проходили в Турции. В Стамбуле "Карабах" открыл счёт, но затем пропустил три. А в Сивасе арендованный у "Шахтёра" Олареванджу Кайоде забил первый гол в поединке, однако его команде это никак не помогло зацепиться даже за ничью.

Группа J

"Антверпен" - "Тоттенхэм" 1:0
Гол: Рафаэлов 29

ЛАСК - "Лудогорец" 4:3
Голы: Балич 2, Грубер 12, Рагуц 35, Балич 56 - Мену 15, Мену 67, Мену 73

Ставка Моуриньо на резервистов не сыграла - спасти игру после перерыва уже не удалось. В Австрии разыграли один из самых ярких матчей вечера: ЛАСК выиграл, но должен благодарить нидерландца Мену, что тот забил в их ворота только три. Украинец Чеберко на поле не вышел и просто просидел в запасе австрийцев.

Группа K

"Фейеноорд" - "Вольфсберг" 1:4
Голы: Бергхюйс 54 - Линдль 4 (пен.), Линдль 13 (пен.), Линдль 60, Йовельич 66

ЦСКА Москва - "Динамо" Загреб 0:0

35-летний Линдль словно чувствует, что его время подходит к закату. За две игры в этом групповом этапе он забил уже четыре гола и тащит свою команду в плей-офф турнира. "Фейеноорд" на дне, а ЦСКА и "Динамо" - середняки квартета.

Группа L

"Гент" - "Хоффенхайм" 1:4
Голы: Кляйндинст 90+3 - Бельфодиль 36, Гриллич 52, Гачинович 73, Даббур 90+4

"Црвена Звезда" - "Слован" Либерец 5:1
Голы: Эль-Фарду 7, Эль-Фарду 22, Гаич 50, Катай 67, Фальчинелли 70 - Матоушек 41

Ещё один не лучший матч для украинцев "Гента". Роман Яремчук в первом тайме не реализовал пенальти, а после перерыва наставник снял с игры и Яремчука, и Безуса (а Пластун всю игру был в запасе). В другой игре группы феерил представитель Коморских островов - Эль-Фарду оформил дубль, добавив к нему ассист.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) ЦСКА (Москва) Динамо (Загреб) Слован (Либерец) Селтик (Глазго) Хоффенхайм (Зинсхайм) Спарта (Прага) Тоттенхэм (Лондон) Црвена Звезда (Белград) Вильярреал Лудогорец (Разград) Фейеноорд (Роттердам) Карабах (Агдам) Милан Сивасспор (Сивас) Гент Антверпен Лилль ЛАСК Вольфсберг
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