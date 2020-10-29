Лига Европы. Шпоры позорятся в Бельгии, Златан и Яремчук не забивают пенальти, гол Кайоде

Сегодня проходят игры второго тура второго по статусу международного турнира Старого Света - Лиги Европы. Помимо игр в группе луганской "Зари" параллельно рубились ещё двадцать команд. О них - ниже.

Группа G

"Заря" - "Брага" 1:2

Голы: Иванисеня 90+6 - Паулинью 4, Гайтан 11

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АЕК - "Лестер" 1:2

Голы: Танкович 49 - Варди 18, Чудхури 39

Подробнее о матче - здесь .

Группа Н

"Милан" - "Спарта" 3:0

Голы: Диас 24, Леау 57, Далот 67

"Лилль" - "Селтик" 2:2

Голы: Челик 67, Иконе 75 - Эльюнусси 28, Эльюнусси 33

Златан в первом тайме не реализовал 11-метровый, но "россонери" и без его голевой помощи отлично справились с задачей. Весёлая заруба получилась в округе Лилль: хозяева к перерыву "горели" 0:2, но во второй половине восстановили паритет.

Группа I

"Карабах" - "Вильярреал" 1:3

Гол: Квабена 78 - Сантос 80, Пако 85, Пако 90+6

"Сивасспор" - "Маккаби" Тель-Авив 1:2

Гол: Кайоде 55 - Битон 68, Перец 75

Оба матча группы проходили в Турции. В Стамбуле "Карабах" открыл счёт, но затем пропустил три. А в Сивасе арендованный у "Шахтёра" Олареванджу Кайоде забил первый гол в поединке, однако его команде это никак не помогло зацепиться даже за ничью.

Группа J

"Антверпен" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Рафаэлов 29

ЛАСК - "Лудогорец" 4:3

Голы: Балич 2, Грубер 12, Рагуц 35, Балич 56 - Мену 15, Мену 67, Мену 73

Ставка Моуриньо на резервистов не сыграла - спасти игру после перерыва уже не удалось. В Австрии разыграли один из самых ярких матчей вечера: ЛАСК выиграл, но должен благодарить нидерландца Мену, что тот забил в их ворота только три. Украинец Чеберко на поле не вышел и просто просидел в запасе австрийцев.

Группа K

"Фейеноорд" - "Вольфсберг" 1:4

Голы: Бергхюйс 54 - Линдль 4 (пен.), Линдль 13 (пен.), Линдль 60, Йовельич 66

ЦСКА Москва - "Динамо" Загреб 0:0

35-летний Линдль словно чувствует, что его время подходит к закату. За две игры в этом групповом этапе он забил уже четыре гола и тащит свою команду в плей-офф турнира. "Фейеноорд" на дне, а ЦСКА и "Динамо" - середняки квартета.

Группа L

"Гент" - "Хоффенхайм" 1:4

Голы: Кляйндинст 90+3 - Бельфодиль 36, Гриллич 52, Гачинович 73, Даббур 90+4

"Црвена Звезда" - "Слован" Либерец 5:1

Голы: Эль-Фарду 7, Эль-Фарду 22, Гаич 50, Катай 67, Фальчинелли 70 - Матоушек 41

Ещё один не лучший матч для украинцев "Гента". Роман Яремчук в первом тайме не реализовал пенальти, а после перерыва наставник снял с игры и Яремчука, и Безуса (а Пластун всю игру был в запасе). В другой игре группы феерил представитель Коморских островов - Эль-Фарду оформил дубль, добавив к нему ассист.