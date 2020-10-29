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Заря - Брага 1:2. Неудача луганчан на фоне их полной беспомощности

Лига Европы
(1 голосов)

Пока на что-то большее команда Скрипника не способна

Заря - Брага 1:2. Неудача луганчан на фоне их полной беспомощности
UA-Футбол
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Второе подряд поражение "Зари" в ЛЕ оставляет призрачные шансы на выход луганчан из группы, и это всего лишь после второго тура. Сама игра оставила однозначные впечатления, которые выражаются одним словом – беспомощность. Беспомощность в обороне плюс беспомощность в атаках – убийственная формула в футболе. В компенсированное время удалось забить гол, который не спасает положения. Ведь 1:2 еще вполне приемлемый счет, все могло завершиться разгромом или полным унижением. "Брага" экономила силы и позволила хозяевам сохранить лицо.

Провально и очень неудачно началась игра для команды Скрипника. Только организовали первую атаку, довольно неплохую комбинацию с ударом Кочергина, пусть защитник и заблокировал мяч. Но сразу прошел ответ португальцев, голкипер вбросил мяч рукой к центральному кругу, там "Брага" мастерски разыграла мяч, Эсгаю промчался по флангу и выдал пас-конфетку на Паулиньо. Пока вся наша оборона возвращалась назад, форвард вколотил мяч в ворота.

Возможностей отыграться "бело-черные" долго не имели. Как-то бесконечно долго все делали луганчане, принимали мяч, затем обрабатывали его и далеко не всегда в одно касание, искали партнера, отдавали пас, часто не совсем точный. Больше мяч контролировала "Заря", но все это время уходило впустую. "Брага" в два-три быстрых паса могла перейти центр поля и вывести кого-то из форвардов на ударную позицию. Так хозяева пропустили первый гол, так и второй мяч оказался в воротах Василя. Силва перехватил мяч в центре поля, промчался по центру и отдал удобную передачу на Гайтана, который в касание пробил – голкипер "Зари" лишь взглядом сопровождал мяч.

Ужасный старт команды Скрипника на совести центральных защитников, а также опорных хавбеков. Не чувствовалось сыгранности у луганчан, возникали дыры в оборонных редутах, сами игроки просто не успевали возвращаться. За счет атакующих действий "Заря" попробовала реабилитироваться и вернуть интригу в противостояние, большими силами пошла вперед украинская команда. Назарина и Кочергин неплохо пробивали, затем Кабаев рвался к воротам и его сбили, казалось, пенальти. Но нет, всего лишь штрафной. Юрченко пробил в руки голкиперу.

Нельзя отказать в старании "бело-черным", при счете 0:2 они делали то, что и ожидали от них. Вот только чего-то не хватало. То точности ударам, то скорости при контратаке, защитники "Браги" оказались великолепно готовыми физически, а также долго создавать давление на ворота гостей "Заря" не могла. Приходилось брать время на передышку, в это время переводили дыхание и соперники.

В конце первого тайма два настоящих штурма создали хозяева встречи, сначала Юрченко наносил очень опасный удар – чуть выше. А затем Кабаев продавил защитника и отдал опять же на Юрченко, Владлен пробивал наверняка, как казалось, с отскоком от земли. Мяч предательски пролетел рядом со штангой. Похожие периоды активности были и в начале второго тайма, уже Кабаев должен был завершать атаку, но и он пробил рядом с каркасом из выгодной позиции.

"Брага" играла по счету, может и предоставив много пространства "Заре", но выдерживала давление, а главное - почти не ошибались защитники. Наступления луганчан напоминали шторм на море, когда волны пытаются взять на приступ каменную неуступчивую пристань-волнорез. Все усилия и волнения даром.

Вышел на замену Гладкий, сразу появился момент у опытного форварда, но и он не смог переиграть Матеуса. Голкипер "Браги" провел великолепный матч, уверенно выиграл все дуэли и классно действовал на выходах. Например, в моменте на 63-й минуте Матеус забрал мяч после навеса Кочергина, а затем Назарина пробил выше, когда голкипер пошел на него, не дав обработать мяч и прицелиться.

Ближе к финальному свистку гости выдали две великолепные комбинации. Гильерме не смог переиграть нашего голкипера один в один, а затем чудеса дриблинга продемонстрировал Орта. Трех защитников обыграл португалец и пробил, Василь выручил "Зарю". Все шло к разгрому, но хозяева отыграли один мяч на последней компенсированной минуте – смачный удар издали получился у Иванисени.

На большее луганчане, к сожалению, пока не способны. Отрыв от "Браги" и "Лестера" составляет шесть очков, необходимо чудо, чтобы догнать их. Возможно, что-то изменится в матчах с АЕКом. Уже в следующий четверг "Заря" сыграет с греческим клубом, хорошо, что снова на своем поле.

Лига Европы. Группа G. Второй тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)

Заря - Брага 1:2

Голы: Иванисеня 90+5 - Паульньо 4, Гайтан 11

Брага: Матеус, Орта, Эсгаю, Виана, Да Силва, Кармо, Моура, Кастру, Франсержиу, Гайтан, Паулиньо.

Заря: Василь, Вернидуб, Хомченовский, Цвек, Фаворов (Перович 87), Юрченко (Абу Ханна 87), Иванисеня, Назарина, Лунев (Гладкий 62), Кочергин, Кабаев (Сайядманеш 81).

Предупреждения: Кочергин 35, Кабаев 48 - Карму 29, Франсержио 79, Силва 85

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Виктор Скрипник Брага
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Комментарии (41)
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osadob07 (жмеринка)
29.10.2020 в 22:10
украинский футбол тихо умер.забери с шахтёра бразилов и там была бы такая же заурядная команда,как и все остальные.не дано от бога нашим играть в футбол.печаль и тоска
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0
-1
С.Карпович. (Ланівці)
29.10.2020 в 22:10
Після тих двох днів якиїсь дивний стан,суміш злості ,суму і розчарування.Всім доброї ночі.
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0
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
29.10.2020 в 22:10
15-3 удары по воротам, Заря должна была побеждать, если бы не корявая реализация.
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
29.10.2020 в 22:07
а я не розумію чому на початку гри ігроки зорьки так часто помиляються в елементарних речах?по першій грі думав це недорозуміння а ні якась закономірність,,,,
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
29.10.2020 в 22:06
Всем все понятно. Комментировать нечего. Но душа болит и требует выгрузиться. Сегодняшняя Заря - команда деревянных дровосеков. Где их набрали?Ккакой-то Назарина, у него даже походка не спортивная, бегает как колхозный агроном. Кабаев носится с мячом как придурок и не знает, что с ним делать. Кочергин.., ну фамилия говорит сама за себя. Ну, и высший пилотаж - это Гладкий. Его из Шахтера погнали, думаю, за лень. Какое счастье, что Заря в упорной борьбе с Десной в последнем туре прошлого чемпиона сумела победить в невыигрывании 2-го места. Динамо, хотя бы, набрало достаточно балов в рейтинг Украины в предварительных матчах к ЛЧ, а Заря вылетела бы сразу от АЗ.
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+1
0
denis066 (Днепр )
29.10.2020 в 22:06
Что делать -надо на тренировках в квадраты больше играть и больше тренировать удары по воротам,а так команда хорошего уровня,если бы Заря выигравала,они бы её дожали,за 15 минут до конца игры португальцы доминировали,вратарю молодому респект,а нашим уже силенок не хватило
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+1
0
V.Dem (Kyiv)
29.10.2020 в 22:06
Зоря розчарувала. Стільки профукать моментів, то можна лише з нашим Динамо посперечаться. Техніка у гравців низька, бачення поля ще гірше. Прикро, сподівання були на краще.
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.10.2020 в 22:05
Вернидуб до выгорания давал результат лучше, чем Скрипник. Составы были примерно равны. Хотелось бы узнать, почему не играют легионеры? Фланговый бразилец, иранец со старта. Почему люди так безобразно играют в защите, почему профи футболисты не могут попасть по воротам? Страшно за Зарю и весь наш футбол.
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+1
0
Po4eson (Одесса)
29.10.2020 в 22:04
Извините, Карабах с Вильереалом дома 1:1. Азербайджан и Испания. А Заря на 12 минуте очень жиденько обделалась. В принципе старались. Но, честно говоря - ни о чём
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.10.2020 в 22:05
Карабах 1:3
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0
0
Po4eson (Одесса)
29.10.2020 в 22:08
Значит не обновилось. Просто в глаза кинулось
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 22:04
Ниочем
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 22:00
Заря Вернидуба была симпатичнее. Да, тожее не выходили из группы. Но зато какие контры были, реализация, интрига в матчах. Чего стоит вспомнить матчи с Гертой и Атлетиком Бильбао... красота была.
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+5
0
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ПетроФ (Луцьк)
29.10.2020 в 22:04
зорька при Вернидубу ні разу не пройшла кваліфікацію,
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 22:07
но в групповом турнире выступали
+1
0
VAO (Луганск)
29.10.2020 в 22:09
Да но у Верника и состав был повеселее.
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
29.10.2020 в 22:00
Шкода,але Скрипник цій команді нічого не дасть.Ніхто вже не навчить Юрченка попадати по воротах,Фаворова і Вернидуба відбирати мячі.
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 22:02
Фаворов довольно не плохо сыграл, а по Вернидубу согласен
Ответить
0
0
dema1982 (печенеги)
29.10.2020 в 22:07
100%
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0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.10.2020 в 22:00
Заря какие-то калеки, ни ударить, ни отдать. Суеты много, толку нет.
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+4
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.10.2020 в 22:00
Матч не смотрел потому что знал что обаср.тся
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+2
0
lui87ivanov (Запорожье)
29.10.2020 в 22:12
Ответить
0
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
29.10.2020 в 21:59
АЕК тоже настріляє
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+2
-1
Karamba911 (Львів)
29.10.2020 в 21:59
Заголовок якраз в точку! Зоря чимось нагадає Динамо(за часів Михайличенка).
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+3
0
antares84 (Вінниця)
29.10.2020 в 21:59
Геть близько не схоже на імпотентну гру Динамо при Михайличенку
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+1
-2
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.10.2020 в 21:57
Если дома Брагу не обыгрывать ,тогда кого? и что тогда делать в ЛЕ? быть статистами?
Ответить
+3
0
ВиктАн
29.10.2020 в 21:56
Скрипник как был слабым тренером в Вердере, такой и сдесь. Это худшая Зоря за последние годы
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+5
-2
Lion Killer (Львів)
29.10.2020 в 21:56
Моменти то створювали, тільки нічого не залітало, на жаль. Обідно
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+2
0
antares84 (Вінниця)
29.10.2020 в 21:55
Дивний заголовок. Гра Зорі подобається - агресивна, швидка, цікава,так багато не виходить, але тут питання до класу футболістів. І щось потрібно робити із реалізацією. Ніби зурочили, причому ще з часів Вернидуба. Програли незаслужено
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
29.10.2020 в 21:55
Какая-то бестолковая игра. Вроде и играли, но все было как-то банально, прямолинейно. Все эти удары выше ворот. Как-то обреченно все выглядело. Лучше бы в защите порядок навел бы Скрипник. Потому что перекатка мяча ничего не дает. Очки надо брать хоть какие-то.
Ответить
+6
0
George_D (Харьков)
29.10.2020 в 21:55
Видимо у Зари серьезный дефицит кадров, раз взяли Гладкого из аутсайдера турецкого чемпионата. Как сказал комментатор, Брага привезла в Запорожье на двух игроков больше, чем Заря имела в распоряжении дома. При такой "скамейке" не стоит и думать об удачном выступлении в ЛЕ. Даже в ЛЕ. Гладкий едва устоял, когда в него мяч во вратарской ударился во втором тайме. Мячу надо было красную за такую грубость против мастера. Оказывается Вернидуб чрезвычайно медленный защитник. Его оббегали раз за разом. В УПЛ этого незаметно.
Ответить
+2
0
tarvist (Чернигов)
29.10.2020 в 21:55
Даже комментировать не хочется. Шансов на второе месте и в такой проходной группе больше нет.
Ответить
+7
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
29.10.2020 в 21:54
Для того,что бы Заря начала забивать нужно что бы ворота соперника были раза в четыре больше.
Ответить
+5
-1
pilips111 (Чернигов)
29.10.2020 в 21:53
По игре Заря заслуживала на ничью минимум, но две ошибки, два удара , два раза не выручил Вася и весь результат. Хотя игру показала на три головы выше, чем вчера днонамо.
Ответить
+1
-3
ВиктАн
29.10.2020 в 21:54
Да ну нах, ДК проиграло 2 тайм по вине деда , а этот шлак вообще ни на что не способен.
Ответить
+3
-2
VAO (Луганск)
29.10.2020 в 22:12
Заря против ференцвароша уже в первом тайме бы пролетела)
0
0
ВиктАн
29.10.2020 в 21:52
У Вернидуба Зоря была МУЖИКИ, а это какой то позор
Ответить
+2
-3
George_D (Харьков)
29.10.2020 в 22:01
Сколько из тех МУЖИКОВ сейчас осталось в составе? Отож. Каменюку надо в состав возвращать. Он бы "построил" эту молодежжжжь.
Ответить
+2
0
alexfc (Киев)
29.10.2020 в 21:51
Ну что ничего особо в нашем футболе не изменилось. Играет в Европе только Шахтёр. Остальные боятся собственной тени. Эта перепуганная Заря сегодня и Динамо вчера. А так хотелось повышения уровня футбола в чемпе. Но размечтался
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+6
-1
Не дармоед (Запорожье)
29.10.2020 в 21:51
Ничего нового , балласт.(
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+6
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.10.2020 в 21:50
Это худшая Зоря за все участия в еврокубках. Точно автор подметил беспомощные
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+9
-1


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