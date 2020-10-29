Заря - Брага 1:2. Неудача луганчан на фоне их полной беспомощности

Второе подряд поражение "Зари" в ЛЕ оставляет призрачные шансы на выход луганчан из группы, и это всего лишь после второго тура. Сама игра оставила однозначные впечатления, которые выражаются одним словом – беспомощность. Беспомощность в обороне плюс беспомощность в атаках – убийственная формула в футболе. В компенсированное время удалось забить гол, который не спасает положения. Ведь 1:2 еще вполне приемлемый счет, все могло завершиться разгромом или полным унижением. "Брага" экономила силы и позволила хозяевам сохранить лицо.

Провально и очень неудачно началась игра для команды Скрипника. Только организовали первую атаку, довольно неплохую комбинацию с ударом Кочергина, пусть защитник и заблокировал мяч. Но сразу прошел ответ португальцев, голкипер вбросил мяч рукой к центральному кругу, там "Брага" мастерски разыграла мяч, Эсгаю промчался по флангу и выдал пас-конфетку на Паулиньо. Пока вся наша оборона возвращалась назад, форвард вколотил мяч в ворота.

Возможностей отыграться "бело-черные" долго не имели. Как-то бесконечно долго все делали луганчане, принимали мяч, затем обрабатывали его и далеко не всегда в одно касание, искали партнера, отдавали пас, часто не совсем точный. Больше мяч контролировала "Заря", но все это время уходило впустую. "Брага" в два-три быстрых паса могла перейти центр поля и вывести кого-то из форвардов на ударную позицию. Так хозяева пропустили первый гол, так и второй мяч оказался в воротах Василя. Силва перехватил мяч в центре поля, промчался по центру и отдал удобную передачу на Гайтана, который в касание пробил – голкипер "Зари" лишь взглядом сопровождал мяч.

Ужасный старт команды Скрипника на совести центральных защитников, а также опорных хавбеков. Не чувствовалось сыгранности у луганчан, возникали дыры в оборонных редутах, сами игроки просто не успевали возвращаться. За счет атакующих действий "Заря" попробовала реабилитироваться и вернуть интригу в противостояние, большими силами пошла вперед украинская команда. Назарина и Кочергин неплохо пробивали, затем Кабаев рвался к воротам и его сбили, казалось, пенальти. Но нет, всего лишь штрафной. Юрченко пробил в руки голкиперу.

Нельзя отказать в старании "бело-черным", при счете 0:2 они делали то, что и ожидали от них. Вот только чего-то не хватало. То точности ударам, то скорости при контратаке, защитники "Браги" оказались великолепно готовыми физически, а также долго создавать давление на ворота гостей "Заря" не могла. Приходилось брать время на передышку, в это время переводили дыхание и соперники.

В конце первого тайма два настоящих штурма создали хозяева встречи, сначала Юрченко наносил очень опасный удар – чуть выше. А затем Кабаев продавил защитника и отдал опять же на Юрченко, Владлен пробивал наверняка, как казалось, с отскоком от земли. Мяч предательски пролетел рядом со штангой. Похожие периоды активности были и в начале второго тайма, уже Кабаев должен был завершать атаку, но и он пробил рядом с каркасом из выгодной позиции.

"Брага" играла по счету, может и предоставив много пространства "Заре", но выдерживала давление, а главное - почти не ошибались защитники. Наступления луганчан напоминали шторм на море, когда волны пытаются взять на приступ каменную неуступчивую пристань-волнорез. Все усилия и волнения даром.

Вышел на замену Гладкий, сразу появился момент у опытного форварда, но и он не смог переиграть Матеуса. Голкипер "Браги" провел великолепный матч, уверенно выиграл все дуэли и классно действовал на выходах. Например, в моменте на 63-й минуте Матеус забрал мяч после навеса Кочергина, а затем Назарина пробил выше, когда голкипер пошел на него, не дав обработать мяч и прицелиться.

Ближе к финальному свистку гости выдали две великолепные комбинации. Гильерме не смог переиграть нашего голкипера один в один, а затем чудеса дриблинга продемонстрировал Орта. Трех защитников обыграл португалец и пробил, Василь выручил "Зарю". Все шло к разгрому, но хозяева отыграли один мяч на последней компенсированной минуте – смачный удар издали получился у Иванисени.

На большее луганчане, к сожалению, пока не способны. Отрыв от "Браги" и "Лестера" составляет шесть очков, необходимо чудо, чтобы догнать их. Возможно, что-то изменится в матчах с АЕКом. Уже в следующий четверг "Заря" сыграет с греческим клубом, хорошо, что снова на своем поле.

Лига Европы. Группа G. Второй тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)

Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)

Заря - Брага 1:2

Голы: Иванисеня 90+5 - Паульньо 4, Гайтан 11

Брага: Матеус, Орта, Эсгаю, Виана, Да Силва, Кармо, Моура, Кастру, Франсержиу, Гайтан, Паулиньо.

Заря: Василь, Вернидуб, Хомченовский, Цвек, Фаворов (Перович 87), Юрченко (Абу Ханна 87), Иванисеня, Назарина, Лунев (Гладкий 62), Кочергин, Кабаев (Сайядманеш 81).

Предупреждения: Кочергин 35, Кабаев 48 - Карму 29, Франсержио 79, Силва 85