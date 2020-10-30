Лига Европы. Рома не справилась с софийским ЦСКА, Арсенал разгромил Дандолк

Группа А

В первом туре “Рома” Паулу Фонсеки сумела переиграть на выезде “Янг Бойз”, но софийский ЦСКА оказался для римлян непреодолимым препятствием. Более того – болгарская команда не отсиживалась весь матч в обороне, и иногда создавала моменты у ворот Пау Лопеса. Фонсека задействовал в матче Карлеса Переса, Майораля, Мхитаряна, Педро и Джеко, но ворота ЦСКА так пробить и не удалось – 0:0. В другом матче группы тоже ничья. Румынский “Клуж” мог выйти в единоличные лидеры, но позволил швейцарскому “Янг Бойз” сравнять счет в матче. Тем не менее, “Клуж” остается на первом месте, опережая “Рому” по разнице мячей.

“ЧФР Клуж” Румыния – “Янг Бойз” Швейцария 1:1

Голы: Рондон 62 – Фасснахт 69

“Рома” Италия – “ЦСКА” София, Болгария 0:0

Группа B

“Арсенал” долгое время не мог забить скромному ирландскому “Дандолку”, вызывая сильную фрустрацию у Микеля Артеты. Нужно сказать, что в этом была заслуга “Дандолка”, который оборонялся надежно и компактно. Однако все решили индивидуальные ошибки. Сначала 39-летний кипер ирландцев Гари Роджерс пролетел мимо мяча при угловом, позволил отметиться Нкетии, а буквально через две минуты “Дандолк” обрезался на своей половине поля, чем воспользовался Уиллок. В самом начале второго тайма “Арсенал” довел до счет разгромного (дальний удар Пепе), и на этом ограничился – 3:0. После двух туров “Арсенал” делит первое место с норвжеским “Мольде”, который минимально переиграл венский “Рапид”.

“Арсенал” Лондон, Англия – “Дандолк” Ирландия 3:0

Голы: Нкетиа 42, Уиллок 44, Пепе 46

“Мольде” Норвегия – “Рапид” Вена, Австрия 1:0

Гол: Омойиджуанфо 65

Группа C

В группе С все максимально закручено – все команды имеют по три очка. Поражение “Хапоэля” “Ницце” нельзя назвать неожиданным результатом, а вот в другом матче состоялась сенсация – пражская “Славия” обыграла леверкузенский “Байер”. Вполне вероятно, что результат матча был бы другим, если бы вингер гостей Беллараби не получил на 22-й минуте очень спорную красную карточку от шотландского рефери. “Байеру” было непросто играть вдесятером практически весь матч. “Славия” могла решить все вопросы еще на 65-й минуте, но кипер “Байера” Градецки справился с ударом Станчу с одиннадцати метров. Тем не менее “Славия” добилась своего. Драгович не удержал в своей штрафной Олайинку после корнера хозяев и нигерийский форвард забил единственный гол в матче.

“Ницца” Франция – “Хапоэль” Беэр-Шева, Израиль 1:0

Гол: Гуири 23

“Славия” Прага, Чехия – “Байер” Леверкузен, Германия 1:0

Гол: Олайинка 80

На 65-й минуте Станчу (“Славия”) не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Беллараби 22 (“Байер”)

Группа D

“Бенфика” и “Рейнджерс” в ближайших двух турах сыграют друг с другом, чтобы определить победителя группы. Очень вероятно, что именно эти две команды сыграют в плей-офф Лиги Европы, так как они набрали по шесть очков после двух туров.

“Рейнджерс” Шотландия – “Лех” Познань, Польша 1:0

Гол: Морелос 68

“Бенфика” Португалия – “Стандард” Льеж, Бельгия 3:0

Голы: Пицци 49 (пен.), Вальдшмидт 66 (пен.), Пицци 76

Группа E

Выездной матч в Кипре складывался для ПСВ шокирующе. Арендованный у “Лейпцига” кипер Мвого пропустил в первом тайме гол с чужой половине поля после дальнего удара Хорди Гомеса. Для ПСВ это могло быть второе поражение в двух матчах Лиги Европы. Однако команде Роджера Шмидта удалось отыграться благодаря дублю Малена. Первый гол вингер сборной Нидерландов забил еще в первом тайме, а победный мяч провел перед самым финальным свистком. ПСВ занимает второе место после “Гранады”, сыгравшей вничью с греческим “ПАОКом”.

“Гранада” Испания – “ПАОК” Греция 0:0

“Омония” Никосия, Кипр – “ПСВ” Эйндховен, Нидерланды 1:2

Голы: Гомес 29 – Мален 40, Мален 90+2

Группа F

“АЗ” очень уверенно себя чувствовал в матче против “Риеки” и в итоге отгрузил хорватской команде четыре мяча, пропустив в конце только один гол в ответ. У нидерландцев максимум после двух туров, “Наполи” и “Реал Сосьедад” набрали по три очка.

“АЗ” Нидерланды – “Риека” Хорватия 4:1

Голы: Копмейнерс 6 (пен.), Гудмундуссон 20, Карлссон 51, Гудмундссон 60 – Куленович 72

“Реал Сосьедад” Испания – “Наполи” Италия 0:1

Гол: Политано 56

Удаление: Осимхен 90+2 ("Наполи")