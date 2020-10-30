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Лига Европы. Рома не справилась с софийским ЦСКА, Арсенал разгромил Дандолк

Лига Европы
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Неожиданные результаты в вечернем слоте Лиги Европы

Лига Европы. Рома не справилась с софийским ЦСКА, Арсенал разгромил Дандолк
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Группа А

В первом туре “Рома” Паулу Фонсеки сумела переиграть на выезде “Янг Бойз”, но софийский ЦСКА оказался для римлян непреодолимым препятствием. Более того – болгарская команда не отсиживалась весь матч в обороне, и иногда создавала моменты у ворот Пау Лопеса. Фонсека задействовал в матче Карлеса Переса, Майораля, Мхитаряна, Педро и Джеко, но ворота ЦСКА так пробить и не удалось – 0:0. В другом матче группы тоже ничья. Румынский “Клуж” мог выйти в единоличные лидеры, но позволил швейцарскому “Янг Бойз” сравнять счет в матче. Тем не менее, “Клуж” остается на первом месте, опережая “Рому” по разнице мячей.

“ЧФР Клуж” Румыния – “Янг Бойз” Швейцария 1:1

Голы: Рондон 62 – Фасснахт 69

“Рома” Италия – “ЦСКА” София, Болгария 0:0

Группа B

“Арсенал” долгое время не мог забить скромному ирландскому “Дандолку”, вызывая сильную фрустрацию у Микеля Артеты. Нужно сказать, что в этом была заслуга “Дандолка”, который оборонялся надежно и компактно. Однако все решили индивидуальные ошибки. Сначала 39-летний кипер ирландцев Гари Роджерс пролетел мимо мяча при угловом, позволил отметиться Нкетии, а буквально через две минуты “Дандолк” обрезался на своей половине поля, чем воспользовался Уиллок. В самом начале второго тайма “Арсенал” довел до счет разгромного (дальний удар Пепе), и на этом ограничился – 3:0. После двух туров “Арсенал” делит первое место с норвжеским “Мольде”, который минимально переиграл венский “Рапид”.

“Арсенал” Лондон, Англия – “Дандолк” Ирландия 3:0

Голы: Нкетиа 42, Уиллок 44, Пепе 46

“Мольде” Норвегия – “Рапид” Вена, Австрия 1:0

Гол: Омойиджуанфо 65

Группа C

В группе С все максимально закручено – все команды имеют по три очка. Поражение “Хапоэля” “Ницце” нельзя назвать неожиданным результатом, а вот в другом матче состоялась сенсация – пражская “Славия” обыграла леверкузенский “Байер”. Вполне вероятно, что результат матча был бы другим, если бы вингер гостей Беллараби не получил на 22-й минуте очень спорную красную карточку от шотландского рефери. “Байеру” было непросто играть вдесятером практически весь матч. “Славия” могла решить все вопросы еще на 65-й минуте, но кипер “Байера” Градецки справился с ударом Станчу с одиннадцати метров. Тем не менее “Славия” добилась своего. Драгович не удержал в своей штрафной Олайинку после корнера хозяев и нигерийский форвард забил единственный гол в матче.

“Ницца” Франция – “Хапоэль” Беэр-Шева, Израиль 1:0

Гол: Гуири 23

“Славия” Прага, Чехия – “Байер” Леверкузен, Германия 1:0

Гол: Олайинка 80

На 65-й минуте Станчу (“Славия”) не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Беллараби 22 (“Байер”)

Группа D

“Бенфика” и “Рейнджерс” в ближайших двух турах сыграют друг с другом, чтобы определить победителя группы. Очень вероятно, что именно эти две команды сыграют в плей-офф Лиги Европы, так как они набрали по шесть очков после двух туров.

“Рейнджерс” Шотландия – “Лех” Познань, Польша 1:0

Гол: Морелос 68

“Бенфика” Португалия – “Стандард” Льеж, Бельгия 3:0

Голы: Пицци 49 (пен.), Вальдшмидт 66 (пен.), Пицци 76

Группа E

Выездной матч в Кипре складывался для ПСВ шокирующе. Арендованный у “Лейпцига” кипер Мвого пропустил в первом тайме гол с чужой половине поля после дальнего удара Хорди Гомеса. Для ПСВ это могло быть второе поражение в двух матчах Лиги Европы. Однако команде Роджера Шмидта удалось отыграться благодаря дублю Малена. Первый гол вингер сборной Нидерландов забил еще в первом тайме, а победный мяч провел перед самым финальным свистком. ПСВ занимает второе место после “Гранады”, сыгравшей вничью с греческим “ПАОКом”.

“Гранада” Испания – “ПАОК” Греция 0:0

“Омония” Никосия, Кипр – “ПСВ” Эйндховен, Нидерланды 1:2

Голы: Гомес 29 – Мален 40, Мален 90+2

Группа F

“АЗ” очень уверенно себя чувствовал в матче против “Риеки” и в итоге отгрузил хорватской команде четыре мяча, пропустив в конце только один гол в ответ. У нидерландцев максимум после двух туров, “Наполи” и “Реал Сосьедад” набрали по три очка.

“АЗ” Нидерланды – “Риека” Хорватия 4:1

Голы: Копмейнерс 6 (пен.), Гудмундуссон 20, Карлссон 51, Гудмундссон 60 – Куленович 72

“Реал Сосьедад” Испания – “Наполи” Италия 0:1

Гол: Политано 56

Удаление: Осимхен 90+2 ("Наполи")

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы ЦСКА (София) Рапид (Вена) Янг Бойз (Берн) Ницца (Франция) Байер (Леверкузен) Мольде ПСВ (Эйндховен) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) ПАОК (Салоники) Лех (Познань) Славия (Прага) АЗ (Алкмаар) Риека Омония (Никосия) Стандард (Льеж) Гранада (Испания) Дандолк (Ирландия) ЧФР Клуж
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