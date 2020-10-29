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Гендиректор Зари: если бы не ошибки прошлого сезона, команда могла бы играть в Лиге чемпионов
Заря провела первый домашний матч ЛЕ в Запорожье
Гендиректор "Зари" Станислав Оганов поделился впечатлениями перед домашним поединком Лиги Европы
"Лига Европы - большой подарок для Запорожья. Городские власти сделали все, чтобы сегодняшний матч прошел на уровне.
В сегодняшней ситуации мы благодарны, что разрешили провести матч с болельщиками с 15% заполняемости. Когда есть болельщики - это другой футбол. Играть при пустых трибунах не очень комфортно.
Неправильно расценивать матч с "Брагой" как решающий. Впереди достаточно игр.
Отсутствие Гладкого? Это тактическое решение тренера. Мы надеемся, что он принесет немало пользы для "Зари".
Я бы не хотел возвращаться к прошлому, но если бы не ошибки прошлого сезона, думаю "Заря" могла бы играть в Лиге чемпионов. Так получилось, к сожалению. Конечно всем хочется играть в ЛЧ", - заявил Оганов.
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