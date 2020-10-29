Гендиректор Зари: если бы не ошибки прошлого сезона, команда могла бы играть в Лиге чемпионов

Гендиректор "Зари" Станислав Оганов поделился впечатлениями перед домашним поединком Лиги Европы с португальской "Брагой" (1:2).

"Лига Европы - большой подарок для Запорожья. Городские власти сделали все, чтобы сегодняшний матч прошел на уровне.

В сегодняшней ситуации мы благодарны, что разрешили провести матч с болельщиками с 15% заполняемости. Когда есть болельщики - это другой футбол. Играть при пустых трибунах не очень комфортно.

Неправильно расценивать матч с "Брагой" как решающий. Впереди достаточно игр.

Отсутствие Гладкого? Это тактическое решение тренера. Мы надеемся, что он принесет немало пользы для "Зари".

Я бы не хотел возвращаться к прошлому, но если бы не ошибки прошлого сезона, думаю "Заря" могла бы играть в Лиге чемпионов. Так получилось, к сожалению. Конечно всем хочется играть в ЛЧ", - заявил Оганов.