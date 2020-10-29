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Гендиректор Зари: если бы не ошибки прошлого сезона, команда могла бы играть в Лиге чемпионов

Лига Европы
(1 голосов)

Заря провела первый домашний матч ЛЕ в Запорожье

Гендиректор Зари: если бы не ошибки прошлого сезона, команда могла бы играть в Лиге чемпионов
Новина українською

Гендиректор "Зари" Станислав Оганов поделился впечатлениями перед домашним поединком Лиги Европы с португальской "Брагой" (1:2).

"Лига Европы - большой подарок для Запорожья. Городские власти сделали все, чтобы сегодняшний матч прошел на уровне.

В сегодняшней ситуации мы благодарны, что разрешили провести матч с болельщиками с 15% заполняемости. Когда есть болельщики - это другой футбол. Играть при пустых трибунах не очень комфортно.

Неправильно расценивать матч с "Брагой" как решающий. Впереди достаточно игр.

Отсутствие Гладкого? Это тактическое решение тренера. Мы надеемся, что он принесет немало пользы для "Зари".

Я бы не хотел возвращаться к прошлому, но если бы не ошибки прошлого сезона, думаю "Заря" могла бы играть в Лиге чемпионов. Так получилось, к сожалению. Конечно всем хочется играть в ЛЧ", - заявил Оганов.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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sawyer1936
30.10.2020 в 00:45
Играть при пустых трибунах ему не комфортно, а билеты по 500 комфортно продавать? На центральной трибуне только один сектор пришел. Они че думают больше заработали?
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+1
0
avatar
ДВ (Одесса)
30.10.2020 в 00:42
Команду усильте , клоуны
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0
0
Просто любитель (Днепр)
30.10.2020 в 00:13
Ты шо гонишь??? Какая ЛЧ? Ты хоть один матч в ЛЕ выиграй. Команда баб,а не команда мужиков
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+3
0
football_soccer (Украина)
30.10.2020 в 00:07
Я понимал ещё когда это говорили обычные люди, болельщики на эмоциях, но этот, вроде, как оф.лицо и такое задвигает. Вся игра Зари в ЛЧ ограничилась бы одним матчем в 3 раунде отбора , после чего вылетели бы и в плей оффе к ЛЕ. А так заняли 3место, сразу групповой этап, радуйтесь, а не вот это все " если бы то, если бы сё, если бы не ошибки" ..
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+3
0


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