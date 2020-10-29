Виталий Вернидуб: Ужасно вошли в игру. Изначальный план полностью не сработал

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Браги" (1:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

"Ужасно вошли в игру, очень плохо. Все планировали по-другому. Пропустили 2 гола, надо было что-то менять, больше атаковать. Соперник пытался ловить нас на контратаках. Изначальный план полностью не сработал.

В моменте с первым голом была моя персональная ошибка: шла подача, я на мгновение отпустил игрока. Паулинью – высокого уровня футболист, он такие моменты щелкает. Моя индивидуальная недоработка привела к голу.

Моменты у нас были, но мы не смогли их реализовать. Мало что получалось впереди. Тяжело что-то говорить. Владение – это хорошо, но надо больше остроты и надежнее играть в обороне. Тогда мы сможем набирать очки.

Были нюансы и помимо реализации: ошибки, которые допускали защитники, в том числе и я в индивидуальных единоборствах", – сказал Вернидуб.