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Виталий Вернидуб: Ужасно вошли в игру. Изначальный план полностью не сработал
Луганчане проиграли второй матч в группе
Защитник "Зари" Виталий Вернидуб в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Ужасно вошли в игру, очень плохо. Все планировали по-другому. Пропустили 2 гола, надо было что-то менять, больше атаковать. Соперник пытался ловить нас на контратаках. Изначальный план полностью не сработал.
В моменте с первым голом была моя персональная ошибка: шла подача, я на мгновение отпустил игрока. Паулинью – высокого уровня футболист, он такие моменты щелкает. Моя индивидуальная недоработка привела к голу.
Моменты у нас были, но мы не смогли их реализовать. Мало что получалось впереди. Тяжело что-то говорить. Владение – это хорошо, но надо больше остроты и надежнее играть в обороне. Тогда мы сможем набирать очки.
Были нюансы и помимо реализации: ошибки, которые допускали защитники, в том числе и я в индивидуальных единоборствах", – сказал Вернидуб.
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