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Виталий Вернидуб: Ужасно вошли в игру. Изначальный план полностью не сработал

Лига Европы
(1 голосов)

Луганчане проиграли второй матч в группе

Виталий Вернидуб: Ужасно вошли в игру. Изначальный план полностью не сработал
Новина українською

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Браги" (1:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

"Ужасно вошли в игру, очень плохо. Все планировали по-другому. Пропустили 2 гола, надо было что-то менять, больше атаковать. Соперник пытался ловить нас на контратаках. Изначальный план полностью не сработал.

В моменте с первым голом была моя персональная ошибка: шла подача, я на мгновение отпустил игрока. Паулинью – высокого уровня футболист, он такие моменты щелкает. Моя индивидуальная недоработка привела к голу.

Моменты у нас были, но мы не смогли их реализовать. Мало что получалось впереди. Тяжело что-то говорить. Владение – это хорошо, но надо больше остроты и надежнее играть в обороне. Тогда мы сможем набирать очки.

Были нюансы и помимо реализации: ошибки, которые допускали защитники, в том числе и я в индивидуальных единоборствах", – сказал Вернидуб.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Брага
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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lui87ivanov (Запорожье)
29.10.2020 в 22:36
Надо выбирать - или бухать, или надежно играть. Думай-те!
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