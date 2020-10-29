Кабаев: У Карму в первом тайме был фол последней надежды, это красная карточка

Игрок "Зари" Владислав Кабаев в эфире ТК Футбол прокомментировал эпизод на 28-й минуте матча с "Брагой" (1:2), когда рефери дал желтую карточку игроку португальской команды.

"Я думаю, что это красная карточка. Это был фол последней надежды. Да, там был человек справа, может, он и догонял меня. Но я уже в штрафную входил один на один. Судья принял такое решение. Может, это и могло повлиять на окончательный счет. Но мы проиграли, говорить о красной карточке – такое. Думаю, фол был до штрафной площадки, я еще не успел в нее войти.

Не хватает последней передачи, последнего удара. Наверное, это у всех так в Украине. У нас и моментов вроде было больше. У "Браги" 2-3, но 2 гола. Может, фарт был на их стороне. По игре и статистике было неплохо.

Не скажу, что 2 мяча в стартовые минуты предрешили исход матча. "Динамо" тоже выигрывало 2:0 у "Ференцвароша", а закончило 2:2. Выходили с такими же мыслями на второй тайм. Если бы забили чуть раньше, то игра была бы совсем другой. Начали не очень хорошо, пропущенные голы бьют по психологии. Но в первом тайме у нас были 3-4 моменты. Реализуй мы их, может, игра пошла бы в другом русле. Что уже сейчас говорить.

Было 1,5-2 тысячи болельщиков, но мы их чувствовали. Это не пустой стадион. Приятно играть при такой атмосфере. Фанов было слышно. Думаю, мы порадовали их игрой, но не результатом. У нас впереди есть еще матчи. Надеюсь, мы сделаем выводы и будем играть лучше", – сказал Кабаев.