Скрипник о матче с Брагой: Было чувство, что это наш максимум

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в послематчевом флэш-интервью ТК "Футбол" подвел итог матча 2-го тура Лиги Европы с "Брагой" (1:2).

"Проиграли очень хорошей команде, техничной. У "Браги" очень хорошие футболисты, сыгранные. Очень жаль, что в первой пятиминутке остались в раздевалке, а не вышли на поле. После двух пропущенных мячей сбросили груз и начали играть. Было чувство, что это наш максимум. То, что проходит в УПЛ, не проходит в ЛЕ, а сразу наказывается острым моментом или голом.

Наиграли на голы, но исполнение наше и "Браги" отличается. В то же время у меня не может быть больших претензий к команде, я не могу ее ругать. Желание было, хотелось, игралось, были моменты и хороший комбинационный футбол, к которому мы всегда стремимся. Но качество соперника было выше.

Единственный камень в наш огород – почему включились после 0:2, а не с первых минут. Почему не работали так, как в последние 60 минут. С каждой минутой уходила вера, что мы вернемся в игру. Гол на последней минуте – витаминка, но не таблетка, после которой мы ожили. Есть грань, которую мы не можем переступить и забить. Нам не хватает этого.

Не пожалел, что не выпустил Гладкого вначале. Почему? У Саши ноги, он – живой человек. Мы его берегли, хотим, чтобы он помогал нам на протяжении долгого времени. Эти полчаса, которые он сыграл... Мы на него рассчитывали, нам хотелось иметь парня, который стоит в штрафной. Но проиграли мы не из-за этого. Наши ресурсы и "Браги" – в этом мы уступаем", – сказал Скрипник.