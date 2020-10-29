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Яремчук и Безус не спасли. Гент - Хоффенхайм 1:4. Видео голов и обзор матча
Отличный матч в исполнении гостей
Вашему вниманию видео голов и обзор матча второго тура Лиги Европы. В гости к "Генту" приехал "Хоффенхайм".
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Немецкая команда не испытала особых проблем, забив сразу четыре гола. Гол бельгийцев в самой концовке ни на что не повлиял. Украинцы Безус и Яремчук сыграли 45 минут, Роман успел не забить пенальти.
"Гент" - "Хоффенхайм" 1:4
Голы: Кляйндинст 90+3 - Бельфодиль 36, Гриллич 52, Гачинович 73, Даббур 90+4
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