Яремчук и Безус не спасли. Гент - Хоффенхайм 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов и обзор матча второго тура Лиги Европы. В гости к "Генту" приехал "Хоффенхайм".

Немецкая команда не испытала особых проблем, забив сразу четыре гола. Гол бельгийцев в самой концовке ни на что не повлиял. Украинцы Безус и Яремчук сыграли 45 минут, Роман успел не забить пенальти.

"Гент" - "Хоффенхайм" 1:4

Голы: Кляйндинст 90+3 - Бельфодиль 36, Гриллич 52, Гачинович 73, Даббур 90+4