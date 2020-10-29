ЛЕ. Важнейшая стратегически победа Наполи в Сан-Себастьяне

Лига Европы. Группа F

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Наполи" 0:1

Гол: Политано 56

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Барранечеа 79), Саньян, Ле Норман, Монреаль, Мерино (Субименди 79), Гевара, Давид Силва, Порту (Баутиста 67), Оярсабаль (Гуриди 86), Исак (Виллиан Жозе 67)

"Наполи": Оспина, Хюсай, Максимович, Кулибали, Руи, Демме (Руис 89), Бакайоко, Лоботка (Мертенс 61), Политано (Ди Лоренцо 61), Инсинье (Лосано 22), Петанья (Осимхен 61)

Предупреждения: Ле Норман 72 - Лосано 45, Осимхен 81

Удаление: Осимхен 90+2 (вторая жёлтая)

Главный арбитр: Крэйг Поусон (Англия)

И в станах обеих команд, и в прессе считали этот матч достойным Лиги Чемпионов. Можно понять. "Реал Сосьедад" первый в Примере с 14:3 по голам в семи матчах. В том числе 10:1 в трёх последних. "Наполи" второй в Серии А с 14:2 в четырёх и техническим поражением в пятом. Потому ожидалась равная интересная битва. Правда, кое-какие детали и факты говорили в пользу "Ла Реала". Он играл дома. Гости, в отличие от него, провели широкую ротацию. Они ещё и нервничали из-за поражения в первом туре. А битвы Испании с Италией уже давненько обычно выигрывает первая. Но сегодня вышло иначе.

Первый тайм был столь же энергичным, сколь и неточным. Во многом из-за последнего и завершился всего с восемью ударами по воротам. Начался он и вовсе в сумасшедшем темпе. Что интересно - обе команды атаковали через левый фланг. Там капитан "Наполи" Инсинье (затем получивший травму) и Руи прорвались на свидание с вратарём, оттуда прошёл прострел на Исака. Впрочем, двое первых не попали, третьего заблокировали. А затем акцент перешёл на правый фланг. И к воротам Оспины. Хозяева в итоге вышли на 61 процент владения мячом. Правда, создав лишь неточный удар головой Мерино с шести метров.

Второй тайм также начался доминированием хозяев. Но на этот раз гости отвечали. И на этот раз результативно. Политано обыгрался с Бакайоко и точно пробил издали с большим рикошетом от Саньяна. После чего гости уже могли продолжать обороняться спокойнее. Это они и делали. Находя мяч редко и большей частью для неудачных контратак. Порту мог наказать их за пассивность, но его удар метров с 11-ти классно отбил Оспина. Оярсабаль не попал из левой части штрафной. Так что "везувиани" удержали результат. Осимхен ещё и замкнул штрафной Руи, но там Мариу подскользнулся и коснулся мяча дважды.

В первом туре "Наполи" полностью переиграл дома АЗ по статистическим показателям, но уступил в главном - голах. Во втором туре в гостях получилось наоборот. 6:14 по ударам, 34:66 по владению мячом. И 1:0, что возвращает итальянцев в борьбу на равных. Они, голландцы и испанцы будут бороться за выход из группы до конца.