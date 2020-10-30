Реал Сосьедад - Наполи 0: 1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Лиги Европы, в котором текущий лидер Ла Лиги Реал Сосьедад принимал одного из лидеров Серии А Наполи. Хозяева владели более чем ощутимым преимуществом, однако судьбу встречи решил единственный гол, забитый Политано в начале второго тайма.

Лига Европы. Группа F. Второй тур

Реал Сосьедад - Наполи 1:0

Гол: Политано 56