Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Сосьедад - Наполи 0: 1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Реал Сосьедад - Наполи, Лига Европы, 29 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Лиги Европы, в котором текущий лидер Ла Лиги Реал Сосьедад принимал одного из лидеров Серии А Наполи. Хозяева владели более чем ощутимым преимуществом, однако судьбу встречи решил единственный гол, забитый Политано в начале второго тайма.
Лига Европы. Группа F. Второй тур
Реал Сосьедад - Наполи 1:0
Гол: Политано 56
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней
- Лига Европы. Шпоры позорятся в Бельгии, Златан и Яремчук не забивают пенальти, гол Кайоде
- Заря - Брага. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Заря – Брага 1:2. Видео голов и обзор матча
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...