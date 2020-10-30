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Реал Сосьедад - Наполи 0: 1. Видео обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Реал Сосьедад - Наполи, Лига Европы, 29 октября 2020

Реал Сосьедад - Наполи 0: 1. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Лиги Европы, в котором текущий лидер Ла Лиги Реал Сосьедад принимал одного из лидеров Серии А Наполи. Хозяева владели более чем ощутимым преимуществом, однако судьбу встречи решил единственный гол, забитый Политано в начале второго тайма.

Лига Европы. Группа F. Второй тур
Реал Сосьедад - Наполи 1:0
Гол: Политано 56

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Наполи (Неаполь) Маттео Политано
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