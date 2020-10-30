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Арсенал - Дандолк 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Арсенал - Дандолк, Лига Европы, 29 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Лиги Европы Арсенал - Дандолк, в котором канониры одержали уверенную победу. Результат команде Артеты обеспечили точные удары Нкетии, Виллока и Пепе. Особенно эффектным вышел последний гол от француза. После двух сыгранных матчей канониры имеют максимум очков в группе.
Лига Европы. Группа В. Второй тур
Арсенал (Лондон) - Дандолк (Ирландия) 3:0
Голы: Нкетия 42 Виллок 44, Пепе 46
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