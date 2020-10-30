Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгийский конфуз Моуриньо. ВИДЕО, как Тоттенхэм проиграл Антверпену
Смотреть видео обзор матча Антверпен - Тоттенхэм, Лига Европы, 29 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Антверпен - Тоттенхэм, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Шпоры по составу - один из претендентов на победу в турнире, однако на этот раз команда Моуриньо проиграла. Единственный гол в середине первого тайма забил Лиор Рафаэлов после паса экс-форварда Динамо Мбокани. Антверпен, к слову, одержал вторую победу на групповом этапе.
Лига Европы. Группа J. Второй тур
Антверпен - Тоттенхэм 1:0
Гол: Рафаэлов 29
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Минус три для Руха, потери Ворсклы и Динамо. Список дисквалифицированных на 8-й тур УПЛ
- Йовичевич о запрете играть Булеце и Дубинчаку: Зачем отдаешь, если боишься своих игроков
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было
- Заря - Брага. Анонс и прогноз на матч
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...