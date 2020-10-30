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Бельгийский конфуз Моуриньо. ВИДЕО, как Тоттенхэм проиграл Антверпену

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Антверпен - Тоттенхэм, Лига Европы, 29 октября 2020

Бельгийский конфуз Моуриньо. ВИДЕО, как Тоттенхэм проиграл Антверпену
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Антверпен - Тоттенхэм, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Шпоры по составу - один из претендентов на победу в турнире, однако на этот раз команда Моуриньо проиграла. Единственный гол в середине первого тайма забил Лиор Рафаэлов после паса экс-форварда Динамо Мбокани. Антверпен, к слову, одержал вторую победу на групповом этапе.

Лига Европы. Группа J. Второй тур
Антверпен - Тоттенхэм 1:0
Гол: Рафаэлов 29

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Антверпен
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