Бельгийский конфуз Моуриньо. ВИДЕО, как Тоттенхэм проиграл Антверпену

Вашему вниманию видео обзор матча Антверпен - Тоттенхэм, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Шпоры по составу - один из претендентов на победу в турнире, однако на этот раз команда Моуриньо проиграла. Единственный гол в середине первого тайма забил Лиор Рафаэлов после паса экс-форварда Динамо Мбокани. Антверпен, к слову, одержал вторую победу на групповом этапе.

Лига Европы. Группа J. Второй тур

Антверпен - Тоттенхэм 1:0

Гол: Рафаэлов 29