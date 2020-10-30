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Владлен Юрченко – лучший футболист матча Заря – Брага по версии SofaScore

Лига Европы
(1 голосов)

Украинец получил признание за проигранный матч

Владлен Юрченко – лучший футболист матча Заря – Брага по версии SofaScore
Новина українською

В рамках поединка 2-го тура Лиги Европы луганская "Заря" проиграла в домашних стенах в Запорожье португальской "Браге" (1:2).

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По информации портала SofaScore, лучшим футболистом встречи стал атакующий хавбек "черно-белых" Владлен Юрченко. Полузащитник получил оценку 7.5 баллов. Отметим, что Юрченко был заменен на 87-й минуте поединка – точность его передач почти достигла 80%.

Также WhoScored выделил Юрченко и признал лучшим игроком в составе "Зари". В текущем сезоне Юрченко сыграл 8 матчей за свой клуб (2 гола и 2 результативные передачи).

Владлен Юрченко – лучший футболист матча Заря – Брага по версии SofaScore - изображение 1

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Брага WhoScored SofaScore
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Источник:
SofaScore

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