Владлен Юрченко – лучший футболист матча Заря – Брага по версии SofaScore

В рамках поединка 2-го тура Лиги Европы луганская "Заря" проиграла в домашних стенах в Запорожье португальской "Браге" (1:2).

По информации портала SofaScore, лучшим футболистом встречи стал атакующий хавбек "черно-белых" Владлен Юрченко. Полузащитник получил оценку 7.5 баллов. Отметим, что Юрченко был заменен на 87-й минуте поединка – точность его передач почти достигла 80%.

Также WhoScored выделил Юрченко и признал лучшим игроком в составе "Зари". В текущем сезоне Юрченко сыграл 8 матчей за свой клуб (2 гола и 2 результативные передачи).