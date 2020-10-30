Игорь Шуховцев: Матч Зари и Браги - игра равных команд, португальцам повезло больше

Бывший голкипер "Зари" Игорь Шуховцев поделился мнением о матче 2-го тура Лиги Европы, в котором луганчане уступили португальской "Браге" со счетом 1:2.

- Могла ли "Заря" рассчитывать на лучшее в этом матче, чем 1:2?

- Нужно отметить, что решающими стали 4-я и 11-я минуты матча. Не нужно даже быть специалистом, играя на таком уровне, как еврокубки, где быстро наказывают за малейшие ошибки, понимать, что гандикап в два мяча с такой серьезной командной трудно отыграть. Простая комбинация с проходом по флангу и прострелом завершилась для луганчан неприятностью. Ну и конечно, просто здорово исполнил Паулиньо, забив в одно касание. Сделал он это мастерски! Футбол строится на чужих ошибках. "Заря" сразу же получила ведро холодной воды. Да и второй гол португальцев начался с ошибки при передаче мяча в центре, обрезка, перехват, быстрое приближение к штрафной и не менее классный гол-красавец.

Хотя игра была равная. Моментов по сравнению с "Брагой" у хозяев было больше. Много приникающих атак в штрафную площадку, прострелов, подач с флангов, и по контролю мяча "Заря" превзошла португальцев. Забей они в первом тайме, наверняка игра сложилась бы по-другому. А ведь были шансы. Чего стоит голевой момент у Юрченко после скидки Кабаева, но, увы, пробил мимо. А этот гол в раздевалку ох как был нужен!

- Индивидуальное мастерство, особенно в работе с мячом у игроков "Браги" выше, чем у "Зари"?

- Думаю, что нет. Две причины. Во-первых, не считаю, что исполнительское мастерство у "Браги" лучше. Во-вторых, нужно учитывать, что при счете 0:2 игроки "Зари" спешили, хотели очень забить мяч, что порой мешало сделать это хладнокровно. Если бы луганчане вели 2:0, мы бы говорили, что у наших ребят индивидуальное мастерство выше, чем у соперника. Не нужно было бы никуда спешить, можно принимать вольготные решения, спокойно катать мяч, играя по счету.

- Но как раз после 10 минут матча, ведя 2:0, "Брага" играла по счету.

- Это не они играли по счету, а "Заря" заставила их это делать. Ведь луганчане создали 3-4 голевых моментов, но не смогли реализовать. Это о чем говорит? Хозяева играли вперед, и поскольку создавали моменты, значит, заставляли португальцев думать об обороне. Где-то "Брага" начала чувствовать себя уверенно только в конце матча, минут за десять. Имели два момента забить. Получилась хорошая игра двух равных команд, на хорошем уровне с голевыми моментами. Просто больше повезло "Браге". "Заря" - молодцы, сражались до последней минуты, и как награда, которую они заслужили, гол в компенсированное время.

- Несмотря на поражение, что заслуживает "Заря"?

- Еще раз повторюсь: это была игра двух равных соперников. "Заря" заслуживает похвалы. Несмотря на негативный счет по ходу матча, все равно гнули свою линию, играли в свой футбол с первой до последней минуты. Но все решил начальный 10-й минутный отрезок.

- Обычно мы говорим, что игрокам не хватило концентрации в последних минутах, даже секундах матча. Может "Заре" как раз не хватило ее в начале игры?

- Да, можно сказать и так. Не хватило какой-то мини концентрации. Видимо не успели мобилизоваться с первым ударом по мячу. Игроки думали, команды начнут потихоньку друг друга прощупывать, выискивать слабые мечта, а получилось для "Зари" все очень быстро и неожиданно. Только начало, а уже никого "щупать" не надо (смеется).

- Две игры - два поражения. Шансы на второе место уже становятся призрачными. Чтобы они появились, нужно только выигрывать два следующих поединка.

- А почему "Заря" не может взять шесть очков? Все в их силах. Команда Скрипника готова в любой следующей игре выигрывать. Что импонирует у "Зари". Это целостность командной игры, направленность действий вперед и борьба до последней минуты. Даже несмотря на счет, луганчане пытались играть первым номером.