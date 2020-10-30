Игрок Браги в матче с Зарей заслужил удаление, арбитр ошибся - судейский эксперт

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Браги" начался для "Зари" не лучшим образом. Уже на 11-й минуте счет стал 0:2 в пользу гостей, что фактически и предрешило исход противостояния. Впрочем, все могло повернуться иначе, если бы арбитр еще в середине первого тайма более жестко наказал защитника "Браги". Например, Владислав Кабаев после игры заявлял, что Карму, который фолил на нем, заслуживал красной карточки. Так ли это, разбирается экс-арбитр ФИФА, судейский эксперт UA-Футбол Сергей Шебек.

"Безусловно, грузинский арбитр Георгий Круашвили ошибся, неправильно расценив момент и, видимо, расположение игроков защиты. Кабаев выиграл забег, прокинул себе мяч и готовился выходить на один с вратарем. Но был сбит перед штрафной соперника. Хочу заметить, что партнер Кармо располагался рядом, но сзади, и никак не успевал подстраховать или помешать продвижению Кабаева. Думаю, арбитру как раз и показалось, что партнер Кармо бежал с ним рядом, и мог препятствовать забегу игрока "Зари". Это ошибка арбитра. Нужно было показать красную карточку: за очевидное лишение игрока явной возможности взятия ворот".

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