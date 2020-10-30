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Игрок Браги в матче с Зарей заслужил удаление, арбитр ошибся - судейский эксперт
А если бы рефери принял другое решение?
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Браги" начался для "Зари" не лучшим образом. Уже на 11-й минуте счет стал 0:2 в пользу гостей, что фактически и предрешило исход противостояния. Впрочем, все могло повернуться иначе, если бы арбитр еще в середине первого тайма более жестко наказал защитника "Браги". Например, Владислав Кабаев после игры заявлял, что Карму, который фолил на нем, заслуживал красной карточки. Так ли это, разбирается экс-арбитр ФИФА, судейский эксперт UA-Футбол Сергей Шебек.
"Безусловно, грузинский арбитр Георгий Круашвили ошибся, неправильно расценив момент и, видимо, расположение игроков защиты. Кабаев выиграл забег, прокинул себе мяч и готовился выходить на один с вратарем. Но был сбит перед штрафной соперника.
Хочу заметить, что партнер Кармо располагался рядом, но сзади, и никак не успевал подстраховать или помешать продвижению Кабаева. Думаю, арбитру как раз и показалось, что партнер Кармо бежал с ним рядом, и мог препятствовать забегу игрока "Зари". Это ошибка арбитра. Нужно было показать красную карточку: за очевидное лишение игрока явной возможности взятия ворот".
Также Сергей Шебек прокомментировал попадание мячом в руку Ловре Цвеку в штрафной "Зари"
"А вот в другом эпизоде - на 82-й минуте - арбитр поступил верно, когда при простреле мяч от ноги срикошетил в руку Цвеку, которая даже не служила опорой для поверхности поля. Если бы не рука, у игрока "Браги", находившегося за спиной Цвека, была хорошая возможность принять мяч с перспективой забить. Но, как гласят правила, это неожиданный отскок от корпуса, за такое не назначается пенальти. Момент очень похожий на тот, что случился в матче "Ференцварош" - "Динамо". Но там был назначен 11-метровый удар, а здесь нет".
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