  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Герой футбольного дня. Владлен Юрченко
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Владлен Юрченко

Лига Европы
(1 голосов)

По итогам матча против Браги

Герой футбольного дня. Владлен Юрченко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Владлен Юрченко провел действительно хороший матч – этот игрок был лучшим в составе "Зари". Он постоянно оказывался в объективе телекамер как герой того или иного эпизода. И статистика все это подтверждает: четыре удара по воротам, два из которых в створ, 76 касаний мяча, 53 передачи, 41-а из которых точная, две передачи на обострение. Один раз Юрченко шел в обводку, один раз выиграл верховое единоборство, ни разу не дал обыграть себя один в один. Подал десять угловых.

Статистика добротного игрока для уровня Лиги Европы, с одной лишь закавыкой – Юрченко не забил. И это имело огромное влияние на итоговый результат матча "Зари" с "Брагой".

Герой футбольного дня. Владлен Юрченко - изображение 1

Помните, какие моменты были у Владлена? Как в конце первого тайма он пробил далеко мимо ворот после классной командной комбинации и сбрасывания от Кабаева? Или как "запорол" перспективный штрафной удар, пробив без надлежащей мощности прямо в руки голкиперу? А теперь посмотрите, в каких моментах свои голы забивали игроки "Браги": попадали без шансов для голкипера с позиций, которые нельзя называть убойными. К тому же делая все очень быстро и слаженно. И футболистам португальской команды не нужно той статистики, которая есть у их оппонента. Не нужно, чтобы в ее составе был лучший игрок матча. "Брага" использовала свои шансы благодаря высокому индивидуальному мастерству – и это принесло ей три очка.

Анализ статистики свидетельствует о том, что "Заря" переиграла "Брагу" и не заслужила в этом матче на поражение. Однако здесь не может не возникать резонного вопроса – а позволила ли бы "Брага" луганчанам действовать с позиции силы, если бы не два быстрых гола? Португальцы сделали свое дело еще до десятой минуты, а дальше просто ждали, что предложит соперник. Оказалось, что предложить не может практически ничего, кроме ударов выше ворот.

Герой футбольного дня. Владлен Юрченко - изображение 2

После матча с "Лестером" "Зарю" справедливо критиковали за робкую игру в нападении и большое количество допущенных ошибок. Акцентировали на том, что луганчане оказались не готовы к матчу психологически. Теперь же с психологией все было хорошо, но мастерства не хватало катастрофически. А хуже всего то, что признал сам Скрипник – это был максимум "Зари".

Похоже, надо смириться с тем, что у нас нет третьей команды для еврокубков. Не говоря уже о четвертой или пятой. "Заря" даже в посредственной по уровню конкуренции группе не может брать очки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владлен Юрченко герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Lion Killer (Львів)
30.10.2020 в 12:36
А я б при всіх притензіях до ЗОрі сказав би шо група складна , що значить посередня група? Брага, Лестер, Аек - постійні учасники ЛЄ / ЛЧ ( час від часу)
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
30.10.2020 в 12:30
Що є, то є. Не готова Зоря до таких турнірів, причому навіть в посередній групі.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...