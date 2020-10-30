Герой футбольного дня. Владлен Юрченко

Владлен Юрченко провел действительно хороший матч – этот игрок был лучшим в составе "Зари". Он постоянно оказывался в объективе телекамер как герой того или иного эпизода. И статистика все это подтверждает: четыре удара по воротам, два из которых в створ, 76 касаний мяча, 53 передачи, 41-а из которых точная, две передачи на обострение. Один раз Юрченко шел в обводку, один раз выиграл верховое единоборство, ни разу не дал обыграть себя один в один. Подал десять угловых.

Статистика добротного игрока для уровня Лиги Европы, с одной лишь закавыкой – Юрченко не забил. И это имело огромное влияние на итоговый результат матча "Зари" с "Брагой".

Помните, какие моменты были у Владлена? Как в конце первого тайма он пробил далеко мимо ворот после классной командной комбинации и сбрасывания от Кабаева? Или как "запорол" перспективный штрафной удар, пробив без надлежащей мощности прямо в руки голкиперу? А теперь посмотрите, в каких моментах свои голы забивали игроки "Браги": попадали без шансов для голкипера с позиций, которые нельзя называть убойными. К тому же делая все очень быстро и слаженно. И футболистам португальской команды не нужно той статистики, которая есть у их оппонента. Не нужно, чтобы в ее составе был лучший игрок матча. "Брага" использовала свои шансы благодаря высокому индивидуальному мастерству – и это принесло ей три очка.

Анализ статистики свидетельствует о том, что "Заря" переиграла "Брагу" и не заслужила в этом матче на поражение. Однако здесь не может не возникать резонного вопроса – а позволила ли бы "Брага" луганчанам действовать с позиции силы, если бы не два быстрых гола? Португальцы сделали свое дело еще до десятой минуты, а дальше просто ждали, что предложит соперник. Оказалось, что предложить не может практически ничего, кроме ударов выше ворот.

После матча с "Лестером" "Зарю" справедливо критиковали за робкую игру в нападении и большое количество допущенных ошибок. Акцентировали на том, что луганчане оказались не готовы к матчу психологически. Теперь же с психологией все было хорошо, но мастерства не хватало катастрофически. А хуже всего то, что признал сам Скрипник – это был максимум "Зари".

Похоже, надо смириться с тем, что у нас нет третьей команды для еврокубков. Не говоря уже о четвертой или пятой. "Заря" даже в посредственной по уровню конкуренции группе не может брать очки.