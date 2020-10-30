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Моуриньо – после проигрыша Антверпену: Четыре замены в перерыве? Я хотел бы сделать одиннадцать

Лига Европы
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Жозе на связи

Моуриньо – после проигрыша Антверпену: Четыре замены в перерыве? Я хотел бы сделать одиннадцать
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"Антверпен" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы (1:0). Менеджер "шпор" Жозе Моуриньо прокомментировал результат поединка для пресс-службы УЕФА.

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"Четыре замены в перерыве? Я хотел бы сделать 11 замен. Не сделал 5, так как нужно было оставить одну опцию на второй тайм. В перерыве я пытался изменить ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Вторую половину встречи мы провели лучше, но "Антверпен" заслуженно победил".

"У нас хорошая команда. Я думаю, что выбор состава в будущем станет очень простым".

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В статье: Жозе Моуриньо Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Антверпен
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Источник:
UEFA

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