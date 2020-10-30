Фаворов о матче с Брагой: Начали с 0:2 - холодный душ такой. Тяжело начинать, пропуская два мяча

Защитник "Зари" Денис Фаворов в эфире "Футбол news" прокомментировал матч Лиги Европы против "Браги" (1:2).

- Начали с 0:2 - холодный душ такой. Тяжело начинать, пропуская два мяча. Не удалось забить первый гол, думаю, дальше бы у нас пошло, если бы мы забили его гораздо раньше.

А так счет 0:2, пошла совсем другая игра. Не помню, чтобы было у них много моментов, но мы своим не реализовали, – сказал Фаворов.