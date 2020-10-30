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Фаворов о матче с Брагой: Начали с 0:2 - холодный душ такой. Тяжело начинать, пропуская два мяча
Если бы раньше забили первый гол...
Защитник
- Начали с 0:2 - холодный душ такой. Тяжело начинать, пропуская два мяча. Не удалось забить первый гол, думаю, дальше бы у нас пошло, если бы мы забили его гораздо раньше.
А так счет 0:2, пошла совсем другая игра. Не помню, чтобы было у них много моментов, но мы своим не реализовали, – сказал Фаворов.
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Источник:Футбол 1/2/3
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