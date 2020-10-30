Ну не шмогла она, не шмогла… Акценты зрителя на игре Зари с Брагой

Скрипник сказал, что сегодня с "Брагой" они хотят показать азарт и порадовать болельщиков. Что ж, это именно то, чего не было с "Лестером" - даже без оглядки на результат. Я весь внимание… На этом мы закончили вчера.

Сегодня могу сказать, что азарт, пожалуй, был. И команда настойчиво продолжала искать пути к воротам соперника все оставшееся время после 0:2 уже в дебюте матча. В этом ей не откажешь.

Но одним азартом сыт не будешь: нужно еще умение играть в футбол. А в нем мы снова уступили. Поэтому не знаю, нашли ли повод для радости болельщики "Зари", а болельщик украинского футбола тут на грани депрессии.

Если это способно кого-то утешить, то нынче "Заря" занимает ровно 100-е место в клубной табели о рангах УЕФА, тогда как "Брага" - 47-е.

В целом, игра была на том же среднем уровне смотрибельности, что и поединки наших клубов в Лиге чемпионов. Но при этом, в сравнении, с ними, изобиловала браком – как правило, в действиях команды Скрипника. Возможно, этим и должен отличаться матч Лиги Европы, но нам от этого не легче.

Результат игры сформировался уже на 11-й минуте, когда Гаэтан забил второй мяч в наши ворота. Лично мне стало ясно все и сразу (знаю, что многие переключились на другие игры). Те же, кто питал иллюзии по поводу возрождения интриги, пережили ее 85-минутную агонию с бурным всплеском под самый занавес. Как говорится, перед кончиной покойник сильно потел.

Еще раз отдаю должное игрокам "Зари", которые упорно стремились отыграться. Но все их усилия были тщетны, атаки разбивались о крутой португальский волнорез, им не хватало остроты и нестандартности. В итоге, несмотря на кажущееся преимущество в моментах, каждый второй из них таковым попросту не являлся – это были полу- и недомоменты.

Эффектный гол Иванисени стал блестящим исключением из правил, увы, лишь подтвердившим само правило. Он словно поиздевался над нами напоследок, заронив в душу ложную надежду на то, что все могло бы быть совсем не так. Не могло.

В наиболее опасных моментах, которые можно счесть лучшими шансами "Зари" в этом поединке: Матеус накрыл дальний удар Назарины, который, похоже, и без того пришелся бы не в створ ворот; оказывавшийся на ударной позиции Юрченко пробивал то слабо, то куда-то в сторону; еще, наверное, можно вспомнить, как Иванисеня запустил по воробьям. Это все, ребята.

Тогда как у "Браги", помимо голов, был еще выход Гильерме, наносившего удар вплотную, парированный Василем. Ну и Орта, разбросав финтами оборонцев, добрался до ворот – правда, здесь угол был островат.

Эти два эпизода случились уже в концовке, незадолго до нашего гола престижа. Все остальное время "Брага" методично отбивалась от каких-то инерционных наскоков соперника. И весьма символично, что мы забили издали: ближе нас почти не подпускали.

Если суммировать все реально голевые шансы, выстроив их в пропорцию, то мы увидим, что заслуживали в этом матче, в лучшем случае, ничьей. Пожалуй, счет 1:1 был бы в самый аккурат. Но реализация – давний излюбленный конек латинских команд, которого нам укротить зачастую бывает не под силу.

Можно ли было удалить Гармо на 28-й минуте? Мой постоянный собеседник-профи в этом до конца не уверен: "Но недалеко от истины. 50 на 50. Если бы судья дал красную - никто бы не крякнул. Ближайший игрок "Браги" был на полтора метра сзади".

Можно ли было назначить пенальти в ворота "Зари" за игру рукой у Цвека на 83-й? "Я бы ничему не удивился. Но там ВАРа нет. А вообще, рука в естественном положении, и мяч полетел от земли".

Делаю вывод: нельзя утверждать, что судейство грузина Круашвили однозначно сказалось на результате. Да и далеко не факт, что "Заря" реализовала бы большинство. Извините, но это вам не "Рух" вдевятером. А предыдущий опыт команды Скрипника в Европе говорит о том, что ей было сложно справиться и с менее серьезными соперниками, остававшимися в меньшинстве.

О каком-либо нефарте речь здесь точно не идет. И мне трудно выделить кого-либо в этой местами сумбурной, но большей частью монотонной игре. Не было в ней ни по-настоящему ярких личностей, ни героев. Сверкнув на старте двойным разящим выпадом гостей, далее она мерно катилась к предсказуемому финишу. Туды ее в качель, как сказал бы гробовой мастер Безенчук.

Как бы с "Зарей" в Лиге Европы все ясно. Ей предстоит банально доигрывать турнир. К сожалению, и она не нарушила традицию "остальной" футбольной Украины (кроме "Шахтера" и "Динамо"), в последние годы исправно поставляющей очки своим соперникам по группе.

Не ставлю целью унижать критикой команду Скрипника, тем более, если футболисты и вправду месяцами играют за спасибо. Здесь вопрос стоит шире: все эти годы мы скрупулезно высчитываем свой коэффициент в УЕФА – чего ради? Потому что если очки начисляют, значит, это кому-нибудь нужно? Из года в год сплошной пессимизм и безнадега в Лиге Европы.

А может быть, мы ее тупо не заслуживаем? Понятное дело, глупо было бы говорить о каком-то самоотводе. Но давайте хоть сами себе в этом признаемся: не доросли мы до этой музыки. А следовательно, не нужно строить иллюзий, чтобы потом разочаровываться. Наш удел – клевать по очечку, где получится.

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Не нравится? А кому ж такое понравится – думаете, мне в кайф? Мазохизм? Скорее, трезвая самооценка. Это ведь не я твердил, как попугай, что "Заря" будет бороться за плей-офф. Выдавать желаемое за действительное – увы, но это нам свойственно. А "Зарю" просто жаль по-человечески. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Как в том бородатом анекдоте про клячу, на которую поставил мужик на скачках: "Ну не шмогла я, не шмогла…"