35-летний герой не остался незамеченным. Полузащитник Вольфсберга стал игроком недели в ЛЕ

УЕФА продолжает подбивать итоги вторых туров в еврокубках. Был выбран лучший футболист недели в Лиге Европы.

Награду забрал Михаэль Линдль, который сейчас защищает цвета "Вольфсберга". Во вчерашнем матче он трижды забил "Фейеноорду", благодаря чему обошел Малена, Ману и бен Набуана.

Отметим, что "Вольфсберг" смог набрать четыре очка после двух туров.