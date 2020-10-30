Лига Европы
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35-летний герой не остался незамеченным. Полузащитник Вольфсберга стал игроком недели в ЛЕ
Отметился хет-триком
УЕФА продолжает подбивать итоги вторых туров в еврокубках. Был выбран лучший футболист недели в Лиге Европы.
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Награду забрал Михаэль Линдль, который сейчас защищает цвета "Вольфсберга". Во вчерашнем матче он трижды забил "Фейеноорду", благодаря чему обошел Малена, Ману и бен Набуана.
???? Michael Liendl = Player of the Week ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/iAoiJW8A3t— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 30, 2020
Отметим, что "Вольфсберг" смог набрать четыре очка после двух туров.
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