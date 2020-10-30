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35-летний герой не остался незамеченным. Полузащитник Вольфсберга стал игроком недели в ЛЕ

Лига Европы
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Отметился хет-триком

35-летний герой не остался незамеченным. Полузащитник Вольфсберга стал игроком недели в ЛЕ
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УЕФА продолжает подбивать итоги вторых туров в еврокубках. Был выбран лучший футболист недели в Лиге Европы.

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Награду забрал Михаэль Линдль, который сейчас защищает цвета "Вольфсберга". Во вчерашнем матче он трижды забил "Фейеноорду", благодаря чему обошел Малена, Ману и бен Набуана.

Отметим, что "Вольфсберг" смог набрать четыре очка после двух туров.

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В статье: Михаэль Линдль Вольфсберг
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