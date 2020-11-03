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Официально: матч Заря – АЕК пройдет без болельщиков
COVID-19 всему виной
Пресс-служба футбольного клуба "Заря", согласно официальным протоколам, обратилась в Министерство охраны здоровья Украины с целью проведения матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "АЕК" со зрителями.
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В ответ на запрос украинской стороны был получен ответ, в котором говорится о невозможности проведения данного матча с болельщиками.
Также будет сокращено количество представителей медиа, которых собираются привлечь для освещения поединка.
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Источник:Заря
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03.11.2020 в 13:02
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