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Официально: матч Заря – АЕК пройдет без болельщиков

Лига Европы
(1 голосов)

COVID-19 всему виной

Официально: матч Заря – АЕК пройдет без болельщиков
Новина українською

Пресс-служба футбольного клуба "Заря", согласно официальным протоколам, обратилась в Министерство охраны здоровья Украины с целью проведения матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "АЕК" со зрителями.

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В ответ на запрос украинской стороны был получен ответ, в котором говорится о невозможности проведения данного матча с болельщиками.

Также будет сокращено количество представителей медиа, которых собираются привлечь для освещения поединка.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Лига Европы коронавирус
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Источник:
Заря

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 13:02
да, мы помним, что ковид распространяется только на стадионах на открытом воздухе, а не в переполненном транспорте и ТЦ
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