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Стал известен арбитр матча Заря - АЕК

Лига Европы
(1 голосов)

Британец

Стал известен арбитр матча Заря - АЕК
UA-Футбол
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УЕФА назначил арбитров на игры третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок между луганской "Зарёй" и АЕК будет судить шотландский судья Уильям Коллам. Ему компанию составят земляки: Дэвид Макгичи и Шон Карр проведут поединок на линиях поля, а Николас Уолш будет четвёртым рефери.

Напомним, что матч "Заря" - АЕК состоится в четверг на "Славутич-Арене" в Запорожье. Начало поединка в 22:00. Буквально сегодня стало известно, что встреча пройдёт без зрителей.

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В статье: Уильям Коллам Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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