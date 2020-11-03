Стал известен арбитр матча Заря - АЕК

УЕФА назначил арбитров на игры третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок между луганской "Зарёй" и АЕК будет судить шотландский судья Уильям Коллам. Ему компанию составят земляки: Дэвид Макгичи и Шон Карр проведут поединок на линиях поля, а Николас Уолш будет четвёртым рефери.