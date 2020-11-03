Лига Европы
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Стал известен арбитр матча Заря - АЕК
Британец
УЕФА назначил арбитров на игры третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Поединок между луганской "Зарёй" и АЕК будет судить шотландский судья Уильям Коллам. Ему компанию составят земляки: Дэвид Макгичи и Шон Карр проведут поединок на линиях поля, а Николас Уолш будет четвёртым рефери.
Напомним, что матч "Заря" - АЕК состоится в четверг на "Славутич-Арене" в Запорожье. Начало поединка в 22:00. Буквально сегодня стало известно, что
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