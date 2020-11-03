Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чигринский и Шахов в составе АЕКа летят на матч с Зарей
Оба украинца в заявке на матч
Тренерский штаб греческого АЕКа объявил заявку на матч 3-го тура
Всего в обойме Массимо Карреры на матч 24 игрока, в том числе и украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
В Запорожье греческая команда должны прибыть сегодня вечером.
Отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
Также напомним, что обе команды неудачно начали турнир, проиграв свои поединки "Лестеру" и "Браге".
Με 24 ποδοσφαιριστές η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τη Ζόρια στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του @EuropaLeague #zoraek #aekfc #aekfcseason2020_21 #aekfamily #UEL #group_stage #UEFA pic.twitter.com/RUp4Pssw31— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 3, 2020
Популярное сейчас
- С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Надо видеть. Атмосфера во время воскресного матча чемпионата Киево-Святошинского района
- Весь спектр эмоций. Итоги Еврокубковой недели украинских легионеров
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО