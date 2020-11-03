Чигринский и Шахов в составе АЕКа летят на матч с Зарей

Тренерский штаб греческого АЕКа объявил заявку на матч 3-го тура Лиги Европы с луганской "Зарей".

Всего в обойме Массимо Карреры на матч 24 игрока, в том числе и украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

В Запорожье греческая команда должны прибыть сегодня вечером.

Отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.

Также напомним, что обе команды неудачно начали турнир, проиграв свои поединки "Лестеру" и "Браге".