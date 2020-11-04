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Заря – АЕК. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы

Лига Европы
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Заря – АЕК. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и ФК "АЕК" (Афины).

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Ситуация в квартете G крайне неутешительная для украинской команды – в первых двух матчах "черно-белые" уступили "Лестеру" и "Браге" почти без шансов. Верим в том, что подопечные Скрипника смогут исправить положение в группе – стоит начать реабилитацию уже сейчас.

В Запорожье приедут Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов – возможно, "Заре" помогут последние тенденции успешных результатов наших клубов против команд, где выступают украинские легионеры. Будут ли луганчане рвать и метать, в надежде зацепиться за драгоценные баллы? Выполнится ли план Скрипника на игру? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 5 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Дмитрий Чигринский Заря (Луганск) Евгений Шахов UA-Футбол АЕК (Афины) Лига Европы Подкаст Трансляция Аудио онлайн стрим
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