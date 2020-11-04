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Украинские судьи получили назначение на матч Лиги Европы

Лига Европы
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Арановский будет работать в третьем туре группового раунда Лиги Европы в квартете J

Украинские судьи получили назначение на матч Лиги Европы
Новина українською

Матч третьего тура Лиги Европы "Антверпен" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) обслужит украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским.

Помогать Арановскому будут также украинцы - на линиях Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Игра состоится в четверг, 5 ноября, начало - 22:00.

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В статье: Евгений Арановский Лига Европы Антверпен ЛАСК
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Источник:
УАФ

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