Лига Европы
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Украинские судьи получили назначение на матч Лиги Европы
Арановский будет работать в третьем туре группового раунда Лиги Европы в квартете J
Матч третьего тура Лиги Европы "Антверпен" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) обслужит украинская судейская бригада во главе с
Помогать Арановскому будут также украинцы - на линиях Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
Игра состоится в четверг, 5 ноября, начало - 22:00.
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Источник:УАФ
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