Скрипник: В матче с АЕКом хотим показать, что мы способны добиться позитивного результата

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник перед поединком 3-го тура ЛЕ с АЕКом ответил на вопросы журналистов.

- Благодаря нашему плотному графику, времени на грусть нет. После того как мы не очень хорошо выступили в УПЛ в последней игре, сильно настраивать ребят на следующую игру не пришлось, ведь они сами понимают важность предстоящего поединка. Все игроки готовы играть и показывать хорошую игру и позитивный результат. Встречаются 2 команды, у которых в турнирной таблице по 0 пунктов. Хочется эти негативные результаты, наконец, преобразить в положительные. "АЕК" эта та команда, которая играет не в одну тактическую схему, они меняют схемы в процессе игры, мы готовимся к такой игре. Те поединки, которые они проводили ранее также они проиграли, как и мы, но были очень хорошее моменты, особенно матч дома, против "Лестера" после 0:2, они забили мяч и готовы дальше были забивать. Сильная команда и мы готовы принимать команду такого уровня и противостоять ей. Хотим выиграть эту игру не только, чтобы реабилитироваться, но и придать себе уверенности, принести очки Украине – на это хотим себя настроить. Ребята все готовы, все рвутся в бой, благо есть возможность выбирать состав. Мы с нетерпением ждём поединка, чтобы показать то, на что мы способны и добиться позитивного результата.

- На прошлых играх были достаточно острые моменты, но не было, к сожалению, реализации. Что делать и как с этим бороться?

- Надо набираться опыта, через себя пропускать эти моменты и принимать быстро решения. Жаль тех ребят, которые пропускают такие Еврокубковые матчи, ведь в таких матчах и набирается опыт. В матче с "Брагой" мы сделали около 20 ударов в сторону ворот, а на следующей игре с "Ингульцом" всего 1-2 момента. В таких моментах раз-на-раз не приходится. Хорошо, что у нас через каждые 3 дня игры, нет времени на "зарывание" себя, ты только стараешься ликвидировать допущенные ошибки. Соперник достойный – готовимся показать себя с лучшей стороны и как можно качественнее игру показать и сыграть в свою силу, без лишних эмоций, а концентрировано. Хочется забить первыми и вести в счёте, а не догонять и реабилитироваться. Мы хотим – и это желание выплеснем завтра на футбольном поле.

- Вы наверняка делали детальный разбор соперника. У вас есть какой-то козырь, чего бы соперник точно не ожидал?

- Есть в составе "АЕКа" ребята-украинцы, которые играют в основном составе. Наши игроки их хорошо знают по внутреннему чемпионату, не раз встречались. Та скорость мышления, которая присущая Европейскому футболу, моя команда также этим владеет, но такие моменты надо уметь реализовывать. Та небрежность, которая может допускаться в УПЛ, в Лиге Европы её категорически не должно быть. Моё требования к команде отдаться на все 100% и не начать поединок, так как с "Брагой". Эмоции нужно убрать и играть со спокойной головой. Спокойствие и агрессия должны работать завтра в сцепке, для того, чтобы всегда принять быстро обдуманное решение. То, что мы умеем играть – мы это показываем, та эффективность, которая нам присуща, надеемся, завтра её показать. Так же зависит многое от состава, который выставит соперник, 2-3 варианта расклада у нас есть, будем ожидать завтрашнюю игру с нетерпением.

- В чемпионате команда играет в очень волевой и сильный по уровню футбол, но в прошлой игре сыграла вничью с "Ингульцом", как оцениваете моральное состояние игроков?

- Хорошо когда нет времени переживать о негативном результате. Каждые 3-4 дня у нас игры, каждая игра – это вызов, поэтому не смотрим назад, а смотрим только вперёд со свежей головой. У нас достаточно игроков, чтобы создавать конкуренцию, её ребята чувствуют. Завтра возможная ротация, после игры с "Ингульцом", в которой так же мы поменяли 5 игроков состава. Хочется улучшить свои результаты.

- Вы уже определились с вероятным составом на игру, или принимать решение будете завтра?

- Всегда есть "хребет" состава, но есть, конечно, вариации на позиции, у нас ещё 2 тренировки – сегодня и завтра, после них и будет приниматься конкретное решение.