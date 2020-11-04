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Виталий Вернидуб: В матче с АЕКом Заря не будет отходить от своей игры

Лига Европы
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Луганчане завтра сыграют с АЕКом

Виталий Вернидуб: В матче с АЕКом Заря не будет отходить от своей игры
Новина українською

Вице-капитан "Зари" Виталий Вернидуб поделился впечатлением перед поединком 3-го тура ЛЕ с "АЕКом".

- Мы очень серьёзно готовимся к предстоящей игре у нас большие надежды на неё, ведь ранее мы не смогли набрать нужных нам очков в предыдущих матчах. Но надеемся завтра всё поменять в другую, позитивную для нас, сторону.

- В прошлой игре была проблема в защите, как игроки поработали, что сказал на этот счёт тренер?

- Мы разобрали последние все наши игры, сделали скрупулёзный анализ. Надеемся завтра показать, то что мы сделали выводы с прошлых игр.

- Наверняка, вы хорошо изучили игру соперника. Расскажите, чем силён "АЕК"?

- У них есть свои нюансы в тактическом построении, командная игра, часто переходят из обороны в атаку, они немного отличаться по принципу игру от тех соперников, с которыми мы уже играли. Более детально ещё мы будем сегодня вечером обсуждать перед игрой, сейчас трудно сказать.

- Внесли ли вы корректировку в тактику игры?

- Мы от своей игры отходить не будем, у нас есть своя философия, которой мы должны придерживаться, невзирая на соперника и обстоятельства в которых мы находимся. Я считаю, наша команда может прогрессировать быстрее, если будет придерживаться той, стабильной игры. Всегда нацелены на свою игру и на свои принципы.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб АЕК (Афины)
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Источник:
ФК Заря

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