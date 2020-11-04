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УЕФА отстранил от футбола пресс-атташе Карабаха за призывы убивать армян

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УЕФА отстранил от футбола пресс-атташе Карабаха за призывы убивать армян
Новина українською

Дисциплинарный комитет УЕФА временно отстранил от футбола пресс-атташе азербайджанского "Карабаха" Нурлана Ибрагимова за его пост в Facebook, в котором он призывал убивать армян.

"Мы должны убить армян, — написал Нурлан Ибрагимов в соцсети. — Ребенка, женщину, старика — без разницы. Надо убить. Никакой жалости, никакого сострадания. Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей. Они это делают уже 120 лет".

Позже 30-летний журналист удалил пост, но было уже поздно. "Карабах" на официальном сайте отрекся от позиции своего сотрудника и пообещал применять дисциплинарные меры. Армянская федерация футбола уверена, что этого недостаточно, и требует отстранить "Карабах" от еврокубков.

УЕФА рассмотрит дело по существу в ближайшие недели. Скорее всего, Ибрагимова пожизненно отстранят от футбола.

"Карабах" в текущем сезоне пробился в групповой раунд Лиги Европы, где уступил в двух стартовых турах тель-авивскому "Маккаби" (0:1) и "Вильярреалу" (1:3).

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В статье: Карабах (Агдам) Сборная Армении
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Источник:
УЕФА

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