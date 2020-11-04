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Сможет сыграть в Лиге Европы. Лоренцо Инсинье вернулся в состав Наполи
Хорошая новость для Гаттузо
Завтра итальянский "Наполи" сыграет в матче Лиги Европы против "Риеки". Гаттузо назвал список футболистов, которые полетели в Хорватию.
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Нашлось место для Лоренцо Инсинье. Капитан неаполитанцев никак не может прийти в форму на старте сезону. Форвард уже несколько раз травмировался.
???? | I convocati di #RijekaNapoli— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 4, 2020
???? https://t.co/oNf74MDHSu#UEL
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YZyEqB1kCO
В текущем сезоне Лоренцо провел лишь пять матчей, сумев забить два гола.
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