Сможет сыграть в Лиге Европы. Лоренцо Инсинье вернулся в состав Наполи

Завтра итальянский "Наполи" сыграет в матче Лиги Европы против "Риеки". Гаттузо назвал список футболистов, которые полетели в Хорватию.

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Нашлось место для Лоренцо Инсинье. Капитан неаполитанцев никак не может прийти в форму на старте сезону. Форвард уже несколько раз травмировался.

В текущем сезоне Лоренцо провел лишь пять матчей, сумев забить два гола.