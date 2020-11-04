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Сможет сыграть в Лиге Европы. Лоренцо Инсинье вернулся в состав Наполи

Лига Европы
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Хорошая новость для Гаттузо

Сможет сыграть в Лиге Европы. Лоренцо Инсинье вернулся в состав Наполи
UA-Футбол
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Завтра итальянский "Наполи" сыграет в матче Лиги Европы против "Риеки". Гаттузо назвал список футболистов, которые полетели в Хорватию.

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Нашлось место для Лоренцо Инсинье. Капитан неаполитанцев никак не может прийти в форму на старте сезону. Форвард уже несколько раз травмировался.

В текущем сезоне Лоренцо провел лишь пять матчей, сумев забить два гола.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье Риека
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