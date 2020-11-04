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Заря огласила результаты ПЦР-тестирования перед матчем с АЕКом
У луганчан все здоровы
Луганская "
Вчера утром вся команда прошла данное тестирование, а уже вечером получила результаты, которые оказались все отрицательные.
Таким образом, все игроки "Зари" здоровы и готовы ко встрече с АЕКом, который состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
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Источник:ФК Заря
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