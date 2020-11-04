Заря огласила результаты ПЦР-тестирования перед матчем с АЕКом

Луганская " Заря " перед домашним матчем Лиги Европы с АЕКом прошла обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

Вчера утром вся команда прошла данное тестирование, а уже вечером получила результаты, которые оказались все отрицательные.

Таким образом, все игроки "Зари" здоровы и готовы ко встрече с АЕКом, который состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.