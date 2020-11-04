  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Заря огласила результаты ПЦР-тестирования перед матчем с АЕКом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря огласила результаты ПЦР-тестирования перед матчем с АЕКом

Лига Европы
(1 голосов)

У луганчан все здоровы

Заря огласила результаты ПЦР-тестирования перед матчем с АЕКом
Новина українською

Луганская "Заря" перед домашним матчем Лиги Европы с АЕКом прошла обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

Вчера утром вся команда прошла данное тестирование, а уже вечером получила результаты, которые оказались все отрицательные.

Таким образом, все игроки "Зари" здоровы и готовы ко встрече с АЕКом, который состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...