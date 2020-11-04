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Завтра матч ЛЕ. Австрийский Вольфсберг сообщил о восьми случаях COVID-19

Лига Европы
(1 голосов)

Непростая ситуация

Завтра матч ЛЕ. Австрийский Вольфсберг сообщил о восьми случаях COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

В мире футбола фиксируется все больше и больше случаев заболевание COVID-19. На этот раз, новость пришла из Австрии.

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Местный клуб "Вольфсберг" сообщил, что сразу восемь игроков сдали положительный тест на коронавирус. Отметим, что уже завтра они сыграют на выезде против "Динамо" Загреб.

После двух туров, австрийский клуб набрал в группе четыре очка.

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В статье: коронавирус Вольфсберг
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