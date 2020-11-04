Завтра матч ЛЕ. Австрийский Вольфсберг сообщил о восьми случаях COVID-19

В мире футбола фиксируется все больше и больше случаев заболевание COVID-19. На этот раз, новость пришла из Австрии.

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Местный клуб "Вольфсберг" сообщил, что сразу восемь игроков сдали положительный тест на коронавирус. Отметим, что уже завтра они сыграют на выезде против "Динамо" Загреб.

Keine guten Neuigkeiten vor dem Auswärtsspiel in Zagreb...https://t.co/w7heVKYwxs — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) November 4, 2020

После двух туров, австрийский клуб набрал в группе четыре очка.